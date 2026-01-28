Es wird wieder gerätselt, geschätzt, vermutet - die 2. Volksstimme Quiznacht für Vereine lädt die Ehrenamtlichen zu einem heiteren Abend ein, bei dem man am Ende auch noch etwas gewinnen kann. Dazu laufen jetzt die Anmeldungen. Warum man mitmachen sollte.

Zerbst - „Es war im letzten Jahr eine tolle Veranstaltung, an der wir sehr gern wieder teilnehmen möchten!“, schrieb Anja Becher vom Heimat- und Verkehrsverein Lindau an die Zerbster Volksstimme – nämlich in ihrer Anmeldung zur 2. Volksstimme Quiznacht.

Diese findet am 13. Februar in der Zerbster Stadthalle ab 18 Uhr statt. Und die erste Frage, die es zu beantworten gibt, ist: Wer macht mit?

Für alle ein toller Abend und der Gewinner-Verein bekommt 300 Euro noch obendrauf

Die Lindauer sind also schon mal wieder dabei, als „Wiederholungstäter“ haben sich auch noch die Zerbster Angler angemeldet. Sie waren 2025 auf Platz 2 gelandet und wollen wieder aufs Siegertreppchen, denn das Geld floss in die Jugendgruppe, kam gut an und das würde man gerne wieder so machen.

Wer sich jetzt fragt, von welchem Geld die Rede ist: Für den Erstplatzierten winken 300 Euro, der zweite Platz erhält 200 Euro und der dritte Platz 100 Euro für die Vereinskasse – einfach so – ohne Antrag. Nur ein netter Quizabend in lustiger Runde der eigenen Vereinsmitglieder.

Dazu muss man nur mitmachen. Jeder Verein kann ein Team anmelden, mindestens vier Personen sollte ein Team haben, höchstens allerdings zehn, mit dem dann einen Abend an gerätseltwird. Möglich ist eine Teilnahme ab 14 Jahren.

Anmelden, mitquizzen und gewinnen

Für die Anmeldung einfach bis zum 8. Februar eine formlose E-Mail an redaktion.zerbst@volksstimme.de schicken, in der steht: der Name des Vereins, die Teilnehmeranzahl und eine Idee, was man mit dem Gewinn machen möchte - Stichwort beziehungsweise Betreff „Anmeldung Quiznacht“.

Im Übrigen wird es auch eine kleine Vor-Ort-Versorgung geben. Die Franzisceer haben sich wieder verpflichtet Getränke und einen kleinen Imbiss vorzubereiten.