Jetzt geht die Volksstimme-Quiznacht in Runde 2. Anmelden können sich alle Vereine aus der Einheitsgemeinde Zerbst und wenn sie erfolgreich sind so ihre Vereinskassen auffüllen.

Rätseln und Gewinnen: Wer macht mit bei der 2. Zerbster Quiznacht für Vereine?

Michael Schramm (l.) für den Anglerverein Zerbst , Christian Laue für die Volleyballer des TSV Rot-Weiß Zerbst und Karen Straube für den HSV 2000 nahmen im vergangenen Jahr die symbolischen Gewinnschecks entgegen.

Zerbst - Mit 20 Teams aus Vereinen der Einheitsgemeinde Stadt Zerbst und damit 140 Teilnehmern wurde die erste Volksstimme-Quiznacht zu einem Erfolg, mit dem selbst die Macher nicht gerechnet hatten. Nun geht die Rateshow am 13. Februar in Runde zwei. Die Frage ist also: Wer macht mit?

Das Feedback für die Premierenveranstaltung war durchgehend positiv: „Ein lustiger Abend“, hieß es an den allermeisten Tischen. „Eine tolle Idee“, fand Tilo Feldmann, der für die Sportkegler am Start war, „die Stimmung war super, alles super organisiert, man trifft mal Leute, die man lange nicht gesehen hat.“ Solche Veranstaltungen für die große Gemeinschaft seien wichtig in der heutigen Zeit.

Den ersten drei Gewinnervereinen winkt ein Preisgeld

„Sehr lustig“, lautete das einhellige Urteil am Tisch des Polizeisportvereins. Schön, dass die Handys beiseite gelegt werden mussten, fanden die Sportfreunde. Dass nach jeder Kategorie eine Auswertung stattfand, sei gut gewesen, so hatte man die Fragen noch im Kopf.

Die Köpfe zusammen stecken, hieß es bei der Prmiere der Volksstimme-Quiznacht im vergangenen Jahr. Das Motto wird in diesem Jahr das Selbe sein. Foto: Petra Wiese

Nun starten die Volksstimme und die Stadt Zerbst am 13. Februar eine Neuauflage. Den ersten drei Gewinnervereinen winkt ein Preisgeld – 300, 200 und 100 Euro. Im Topf sind also wieder 600 Euro, um die klammen Kassen der Vereine aufzufüllen.

Alle Vereine der Einheitsgemeinde Zerbst sind aufgerufen sich anzumelden und mitzumachen. Dazu einfach bis zum 8. Februar eine formlose E-Mail an redaktion.zerbst@volksstimme.de schicken, in der steht: der Name des Vereins, die Teilnehmeranzahl und eine Idee, was man mit dem Gewinn machen möchte - Stichwort beziehungsweise Betreff Anmeldung Quiznacht.

Was passiert bei der Quiznacht?

Und so wird es laufen: Bei der Quiznacht treten Teams bestehend aus Vereinsmitgliedern gegeneinander an. Jeder Verein kann ein Team anmelden, mindestens vier Personen sollte ein Team haben, höchstens allerdings zehn. Denn bei einer Quiznacht wird mit Schwarmintelligenz gerätselt. Möglich ist eine Teilnahme ab 14 Jahren.

Fragen werden zu den Themenbereichen Zerbst, Geographie, Sport, Film und Fernsehen sowie Allgemeinwissen gestellt. Es wird zehn Fragen zu je einem Themenblock geben, also insgesamt sind es wieder 50 Fragen, die möglichst richtig beantwortet werden sollten. Das ganze Team kann dann die Köpfe zusammenstecken, um auf die richtige Antwort zu kommen. Allerdings sind Handys als Teammitglieder ausgeschlossen und werden vor Beginn eingesammelt, Google darf also nicht mitraten.

Intensive Recherche und Vorbereitung

„Wir sind auf jeden Fall wieder dabei, schon weil wir ja die Titelverteidiger sind. Und ganz vom Sieg abgesehen hat es echt Spaß gemacht, sich als Team gegen die anderen Vereine durchzusetzen“, sagt Christian Laue vom Volleyball-Siegerteam 2025.

Sein Team fand die Fragen sehr interessant, auch wenn sie manchmal nicht wirklich was mit Zerbst zu tun hatten, wie die Frage zum russischen Kampfjet MIG, auch wenn er einst fast die Antennen auf den Zerbster Dächern abrasiert habe. „Und trotz intensiver Recherche und Vorbereitung kamen auch unerwartete Fragen, mit denen man nicht gerechnet hat. Alles in allen war es ein sehr gelungener Abend“, freut sich Laue auf die 2. Auflage.

Ganz ähnlich sieht das auch der zweitplatzierte Verein. „Es war ein unterhaltsamer Abend. Das gemeinsame Quizzen hat allen viel Spaß gemacht und man hat die anderen mal von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Wir haben gestaunt, wie viel 'überflüssiges Wissen' eigentlich manch einer von uns hat und haben uns nachher natürlich auch riesig über den Preis gefreut“, sagt Karen Straube von den Handballern.

Schätzfrage brachte im vergangenen Jahr die Entscheidung

Eine Schätzfrage brachte im vergangenen Jahr die Entscheidung und die 300 Euro Volksstimme-Siegprämie für die Volleyballer. Ein Satz neuer Bälle sollte angeschafft werden, ließ Christian Laue wissen. Die Handballer wollten die 200 Euro in den Saisonabschluss für alle Vereinsmitglieder stecken, so Vereinspräsidentin Karen Straube, die sich ein bisschen ärgerte, dass ihr Team drei richtige Antworten noch falsch korrigiert hatte. In die Jugendarbeit wollte der Zerbster Anglerverein die 100 Euro für den 3. Platz stecken, erklärte Michael Schramm.

Die Volksstimme-Quiznacht findet dann am 13. Februar statt. Ab 18 Uhr soll im Katharina-Saal der Zerbster Stadthalle um den Sieg gerätselt werden. Für einen Imbiss und Getränke ist gesorgt.