Zerbst - Idyllische Natur zwischen Elbe und Fläming verbunden mit Kultur und Historie - das bietet die Zerbster Region, in die jetzt eine neue Broschüre Touristen aus nah und fern locken soll. In Hochglanzformat wird auf 20 Seiten für einen Besuch der Rolandstadt und ihrer Umlandorte geworben, und das erstmals auf der Grünen Woche in Berlin.

An drei Tagen ist die Zerbster Tourist-Information auf der weltweit größten Verbrauchermesse für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau vertreten, die vom 16. bis 25. Januar stattfindet. Gelegenheit, ein vielfältiges Publikum zu erreichen und einzuladen in die Einheitsgemeinde, die einiges zu bieten hat. Entschlossene Kirchen zum Beispiel, die für jeden geöffnet sind. Oder das Projekt „Lichtungen“, bei dem zeitgenössische Glaskünstler Fenster in mittelalterlichen Kirchen gestalten.

QR-Code entführt auf die Internetseite zum Zerbster Schloss

Beides findet sich in der ansprechenden Broschüre, und zwar samt QR-Codes, mit denen Interessierte auf die jeweiligen Internetseiten gelangen. Ein weiterer QR-Code ist neben dem Beitrag über das Zerbster Schloss zu finden. Wer diesen scannt, dem wird die Homepage des Fördervereins Schloss Zerbst angezeigt, wo sich jeder über geplante Veranstaltungen und Angebote sowie geltende Öffnungszeiten informieren kann.

„So ist man immer auf dem aktuellen Stand“, bemerkt Anne Höppner. Nicht ohne Stolz präsentiert die Leiterin der Tourist-Info das reich bebilderte Druckwerk im A4-Format. Es entführt in die Geschichte von Zerbst und macht mit historischen Persönlichkeiten bekannt - aber nicht nur. „Wir haben die Ortschaften auch mit einbezogen“, war ihr ein besonderes Anliegen. Das spiegeln bereits die Fotomotive auf der Titelseite wider, zu denen die Walternienburger Burg oder auch die Kirche in Nutha gehören.

Neben einer Übersichtskarte der Einheitsgemeinde und einem Innenstadtplan von Zerbst enthält die Broschüre zudem wie die vorherige Ausgabe wichtige Adressen und Kontaktnummern - von der Apotheke über die Museen bis hin zum Wohnmobilstellplatz. Nicht zuletzt kann jeder das analoge Werk künftig auch wieder digital auf der Homepage der Stadt unter dem Link zur Tourist-Information durchblättern.