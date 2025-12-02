Die Jump-Weihnachtsmarkttour kommt nach Zerbst. Tolle Live-Acts, Backstageführungen und einiges mehr erwarten die Besucher.

Zerbst wird zur Showbühne: MDR Jump und Stargäste feiern das Weihnachtsmarkt-Finale

Die MDR Jump-Weihnachtsmarkttour mit den beiden Morningshow-Moderatoren Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde macht in diesem Jahr in Zerbst Station.

Zerbst - Zerbst verwandelt sich in eine stimmungsvolle Showbühne! Nachdem die Macher des Weihnachtsmarktes die Messlatte inzwischen mit stets neuen Premieren ziemlich hoch gelegt haben, lassen sie auch 2025 nicht nach. Wieder ist es gelungen, einen Besuchermagneten zu organisieren.