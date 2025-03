Zerbst - Am Sonntagabend wurden die Polizei und die Ortswehren Zerbst und Jütrichau zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand gerufen. Der Alarm ging gegen 19.15 Uhr ein. In einem Mehrfamilienhaus in der Fuhrstraße war ein Akku eines Akkuschraubers beim Laden in Brand geraten.

„Bei unserem Eintreffen war das Feuer bereits gelöscht und das Akku lag in einem mit Wasser gefüllten Papierkorb“, schildert Einsatzleiter Axel Becker die Einsatzlage. Personen seien glücklicherweise nicht zu Schaden gekommen. Auch ein größerer Schaden sei nicht entstanden, so der Einsatzleiter.

Das war allerdings nicht der erste Einsatz des Tages. Bereits gegen 17.30 Uhr wurden die Zerbster in einen Park an der Dr.-Martin-Luther-Promenade gerufen. „Unklare Rauchentwicklung“, hieß es in der Alarmmeldung. „Einem einzelnen Herren war es bei seinem Umtrunk auf einer Parkbank wohl kalt geworden und so zündete er sich deshalb eben mal ein Lagerfeuerchen an. Er hatte wohl etwas zu tief in die Flasche geguckt, was Spaziergänger verbal zu spüren bekommen haben. Zu uns war er aber freundlich“, sagt Becker.

Zuvor waren die Frauen und Männer der Zerbster Wehr schon einer Ölspur zu Leibe gerückt, die sich auf der B 184 zwischen Zerbst und Töppel auf rund zwei Kilometer entlang zog. Ursache für die Ölspur war nach Angaben der Feuerwehr ein Motorplatzer, also ein technischer Defekt.

Die Spur wurde durch die Feuerwehr abgestumpft und der Verkehr an der Einsatzstelle vorbeigeleitet. Im Anschluss wurde die Ölwehr zu Hilfe gerufen. Ölwehren sind Einheiten der Feuerwehr und privaten Unternehmen, deren Aufgabengebiet die Bewältigung von Einsätzen mit gefährlichen Stoffen, insbesondere Mineralölprodukten zu Lande und auf dem Wasser ist.