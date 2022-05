SV Irxleben: Schwenke leitet Heimsieg früh ein

andesligist SV Irxleben hat sich nach der 0:1-Niederlage in Reppichau schnell erholt und am Samstag den SV 09 Staßfurt auf eigenem Platz mit 3:1 (2:0) geschlagen.

Irxleben - Christian Meyer

Damit bleibt die Elf von Trainer Steffen Rau Tabellenführer vor dem anstehenden Spitzenspiel gegen Köthen.

Das Spiel begann direkt mit einem Nackenschlag für die Gäste, bei denen fünf Stammspieler fehlten. Gerade einmal drei Minuten dauerte es, ehe Simon Schwenke Irxleben in Führung brachte. „Wir machen einen Fehler im Spielaufbau und laden den Gegner damit zum Toreschießen ein“, erinnert sich Staßfurts Sportlicher Leiter Patrick Stockmann an die Anfangsphase seiner Mannschaft. Und es sollte nicht die einzige Einladung im Spielverlauf bleiben. Nach 19 Minuten war es schließlich Paul Stier, der eine solche nutzte, um die Führung des SVI in die Höhe zu schrauben. „Er hat sich gut im Eins-gegen-Eins durchgesetzt und dann von halblinks in die lange Ecke geschossen. Ein schönes Tor“, freute sich Rau.

Damit war bereits früh eine Vorentscheidung gefallen, der schnelle Zwei-Tore-Rückstand sorgte für Resignation bei den Gästen. „Die Körpersprache war eine Katastrophe. Wir haben uns viel zu früh aufgegeben, obwohl ja noch 70 Minuten Zeit waren“, blickt Stockmann kritisch zurück.

So blieben aussichtsreiche Chancen bei den 09ern die Ausnahme. Nicht einen Schuss aufs Tor beobachtete Stockmann von seiner Elf in Hälfte eins, die folglich mit einem 0:2 in die Pause ging. „Die 2:0-Führung zur Pause war völlig in Ordnung. Wir haben sie früh unter Druck gesetzt und damit viele Ballgewinne provoziert“, führte SVI-Coach Rau aus. Doch nach dem Seitenwechsel schöpfte Staßfurt noch einmal Hoffnung, denn die 15 Minuten nach Wiederanpfiff waren die beste Phase des SV 09. In Minute 50 erzielte Marcel Pusch den Anschlusstreffer und die Gäste waren am Drücker.

Doch der Aufwind erwies sich letztlich als laues Lüftchen. „Plötzlich kam gar nichts mehr von uns“, so Stockmann, der mit ansehen musste, wie Irxleben das Spiel wieder an sich riss.

„Am Ende müssen wir froh sein, dass es nur 1:3 ausgeht“, so der Sportliche Leiter. Florian Dethlefsen hatte für den Gastgeber eine Viertelstunde vor Schluss getroffen. Chancen um noch deutlicher zu gewinnen, waren darüber hinaus zur Genüge da. „Wir wissen die Niederlage einzuordnen“, hielt Stockmann fest, ärgerte sich aber dennoch über die Entstehung der Staßfurter Niederlage.

Der SV Irxleben hat die Meisterschaft durch diesen Heimsieg weiter in der eigenen Hand. Voraussetzung dafür ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein Heimsieg gegen den Zweiten aus Köthen am kommenden Sonnabend.