Die Olvenstedter feiern ihren zehnten Saisonsieg. Nicht alles hat Trainer Fabian Walter gefallen. Trotzdem beschenkte er seine Mannschaft.

Wie die Bilder sich gleichen: Der BSV 93 jubelt nach seinem zehnten Saisonsieg.

Olvenstedt - Seit dem 6. September, seit dem ersten Anwurf in dieser Oberliga-Saison, entsteht am Ende jeder Partie dieses Kabinenbild. Männer in Jubelpose zeigen sich dem Fotografen und letztlich auch der ganzen Welt. Der BSV 93 geht durch die sozialen Medien als Gemeinschaft permanent feiernder Akteure, die in dieser Saison gar nichts anderes als Siege kennengelernt haben – und auch nicht wollen.