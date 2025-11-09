Die Malchau-Schützlinge spielen in Schönhausen 60 Minuten lang in Unterzahl und siegen deutlich. Arminia und Fortuna II vergeben indes jeweils eine Zwei-Tore-Führung.

Paul Wolter ist dafür bekannt, auf der Außenbahn zu brillieren, Tore vorzulegen und Tore zu erzielen. Bislang stand er nicht im Verdacht, auch die Position zwischen den Pfosten einzunehmen. Weil dem VfB Ottersleben allerdings am Sonnabend in der Fußball-Landesliga Nord beim SV Preußen Schönhausen kein Ersatztorhüter zur Verfügung stand, streifte sich der 1,80 Meter große Wolter die Handschuhe über – legte prompt den zweiten Treffer für die Magdeburger vor.