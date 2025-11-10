Die Neustädter verlieren zum zweiten Mal in dieser Saison, bleiben aber an der Spitze. Was beim VfB Merseburg gefehlt hat.

Magdeburg - Jeder Fortuna hatte sich über die Niederlage geärgert – aber ein Fortune ganz besonders. Sein Name ist Nils Lange, er ist der Kapitän. Und er kam in der Schlussphase der Partie am Sonntag beim VfB Merseburg freistehend zum Kopfball aus drei Metern. Daneben. „Er hat sich am meisten darüber geärgert“, bestätigt sein Trainer Dirk Hannemann.