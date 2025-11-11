weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Handball-Oberliga: HSV-Frauen bleiben zu Hause eine Macht

Handball-Oberliga HSV-Frauen bleiben zu Hause eine Macht

Der HSV Magdeburg gewinnt auch sein viertes Heimspiel der Saison. Der Post SV kassiert hingegen erstmals zwei Niederlagen in Folge nach dem Oberliga-Aufstieg.

Von Lukas Reineke Aktualisiert: 11.11.2025, 14:01
Eileen Geue war mit zwölf Toren erneut beste HSV-Schützin und führt mit 81 Treffern die Oberliga-Torschützenliste an.
Magdeburg - Viertes Heimspiel, vierter Sieg: Die Oberliga-Handballerinnen des HSV Magdeburg haben ihre makellose Serie in eigener Halle fortgesetzt. Gegen den TSV Niederndodeleben II gewann die Mannschaft souverän mit 36:27 (19:10). Zwischenzeitlich führte der HSV sogar mit 14 Toren.