Der HSV Magdeburg gewinnt auch sein viertes Heimspiel der Saison. Der Post SV kassiert hingegen erstmals zwei Niederlagen in Folge nach dem Oberliga-Aufstieg.

HSV-Frauen bleiben zu Hause eine Macht

Eileen Geue war mit zwölf Toren erneut beste HSV-Schützin und führt mit 81 Treffern die Oberliga-Torschützenliste an.

Magdeburg - Viertes Heimspiel, vierter Sieg: Die Oberliga-Handballerinnen des HSV Magdeburg haben ihre makellose Serie in eigener Halle fortgesetzt. Gegen den TSV Niederndodeleben II gewann die Mannschaft souverän mit 36:27 (19:10). Zwischenzeitlich führte der HSV sogar mit 14 Toren.