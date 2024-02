Der BSV 93 feiert einen Derbysieg gegen den HSV Magdeburg. Und so langsam träumt der Tabellenführer von der Meisterschaft in der Sachsen-Anhalt-Liga.

Olvenstedt - Die Uhr war längst abgelaufen, als Emma Jahns zum letzten Freiwurf an die Neunmeter-Linie trat. Vor ihr bauten sich die Gastgeberinnen zur unüberwindbaren Mauer auf. Jahns probierte es mit einem Heber, doch der Ball flog letztlich nicht nur über die Mauer, sondern auch über das Gehäuse von Lea Hamann. Das Spiel war aus, der BSV 93 der Derbysieger in dieser Partie in der Sachsen-Anhalt-Liga. Mit 25:24 (11:11) setzte sich der Tabellenführer in heimischer Halle gegen den HSV durch. „Nach der Niederlage in Calbe haben wir dieses Erfolgserlebnis gebraucht“, sagte BSV-Coach Frank Eckstein. Und seine Schützlinge haben den Vorsprung auf die Verfolger bei sechs Punkten gehalten.