Marienberg/Magdeburg. - Seit dem 26. Februar 2022 musste Florian Kath auf diesen Moment warten. Am Sonnabend kam der 29-Jährige in der 66. Minute ins Spiel „auf einem sehr, sehr schweren Geläuf“, wie Pascal Ibold, der mit Petrik Sander die zweite Mannschaft des 1. FC Magdeburg trainiert, berichtete. Kath ersetzte Stefan Korsch. Und Kath stand in der 80. Minute genau richtig, um zum 1:0 (0:0)-Sieg in der Fußball-Oberliga Süd beim FSV Motor Marienberg zu treffen. „Das ist für ihn natürlich sensationell, nach dieser langen Leidenszeit überhaupt wieder auf dem Platz zu stehen und dann auch noch den Siegtreffer zu erzielen“, sagte Ibold mit Euphorie in der Stimme: „Wir hoffen für ihn und für uns, dass er noch zu einigen Einsätzen kommen kann und das eine oder andere Tor erzielt.“