Der 17-Jährige vom SCM hat mit dem Altersklassenrekord über 800 Meter Freistil Selbstvertrauen für die Junioren-EM gesammelt. Nun feierte er in Sevilla eine Premiere.

Magdeburg - Etwas sah dann doch nicht „so rosig“ aus, wie es sich Arne Schubert und sein Trainer Bernd Berkhahn vielleicht gewünscht hätten. Ein Element, in dem er noch besser werden kann, in dem er noch Hundertstel-, sogar Zehntelsekunden herausschwimmen kann. Es sind die Wenden. „Da haben wir noch viel zu tun bis Vilnius“, erklärte der Athlet vom SC Magdeburg. Bis zur Junioren-Europameisterschaft (2. bis 7. Juli) in Lettland nämlich, wo Schubert zu den Medaillenkandidaten gehört.