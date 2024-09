Magdeburg. - In dieser Woche muss es mal „intensive und leidenschaftliche“ Trainingseinheiten, wie sie Christoph Theuerkauf zuletzt beobachtet hat, ohne den Coach geben. Der 39-Jährige ist selbst intensiv gefordert bei einem Lehrgang zur A-Lizenz. Und er möchte nach diesen fünf Tagen dann „schlauer und weiser“ zurückkehren, um das Gelernte für seine Youngsters vom SCM „in die Waagschale zu werfen“, erklärte Theuerkauf. Frank Munter, sein Assistent, wird also da ansetzen, wo die vergangene Woche endete. Und diese endete damit, „dass sich die Mannschaft belohnt hat“, so der Coach. Belohnt mit dem ersten Heimsieg in der 3. Liga Nord-Ost in dieser Saison.

