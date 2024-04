So endete die Reise der SCM-A-Jugend im Viertelfinale

Magdeburg - Am Freitagabend um 19.30 Uhr hatte das Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft zwischen der A-Jugend des SCM und des TSV Hannover-Burgdorf bei null begonnen. Nach einem Durchbruch über den rechten Rückraum traf Noah Hensen zum 15:10 für den SCM. Der Fünf-Tore-Rückstand aus dem verlorenen Hinspiel (28:33) war in diesem Moment zum ersten Mal egalisiert worden. Genau eine halbe Stunde später war das Blatt gewendet, sprach das Ergebnis nach einem verwandelten Siebenmeter von Pablo Lange erstmal für Grün-Rot (23:17/36.). Am Ende der höchst emotionalen Achterbahnfahrt war der SCM-Sieg mit 34:31 allerdings zu wenig für den Halbfinal-Einzug.