USC verschläft in Lübeck die ersten beiden Sätze und verpasst deshalb einen wichtigen Sieg in Liga drei. Jetzt kommt das Schlusslicht.

Paul Eisel (M.) hat mit dem USC einen wichtigen Sieg in Lübeck verpasst. Der soll nun gegen das Schlusslicht folgen.

Magdeburg - Am 7. Dezember kommt der Schweriner SC in die Campushalle. Und ein Sieg ist dann Pflicht. Als Aufsteiger muss man nicht lange suchen nach Gegnern, gegen die im Abstiegskampf gepunktet werden muss. Es reicht der Blick auf die Tabelle. Und die besagt: An jenem Tag treffen die USC-Volleyballer auf das Schlusslicht der 3. Liga Nord. Dennis Raab macht sich tatsächlich etwas Sorgen darum, dass der eine oder andere seiner Schützlinge mit diesem Druck nicht umgehen kann. „Aber der gehört nun mal dazu“, sagt der Trainer. Der gehörte auch schon zuletzt im Auswärtsspiel bei der VSG Lübeck dazu, beim Tabellennachbarn wollten sich die Magdeburger nämlich zu ihrem dritten Saisonsieg schmettern.