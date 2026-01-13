Mit zwei Sätzen geführt und doch verloren: Wie die Magdeburger ihre siebte Saisonniederlage in der 3. Liga kassierten.

Punktete und blockte über die Mitte: Christoph Liebsch (l./hier gegen Eimsbüttel). Nur zum Sieg sollte es für ihn und den USC in Potsdam nicht reichen.

Potsdam/Magdeburg - Sie haben sich getraut, sie haben die 130 Kilometer lange Anreise nach Potsdam auf sich genommen. „Die Straßen waren frei“, berichtete Dennis Raab. Sie haben auch geführt am vergangenen Samstagabend, mit 2:0 in der Halle an der Heinrich-Mann-Allee. Nur gewonnen haben sie nicht. Weil ihnen ab dem dritten Durchgang „der rote Faden im Aufbauspiel gefehlt hat“, begründete der Trainer.