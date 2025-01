Die Virgin Guards feiern 2025 ihren 30. Geburtstag. In der Regionalliga treffen die Magdeburger auf vermeintlich stärkere Konkurrenten. Der Garde wird also weiterhin nichts geschenkt.

Magdeburg - Mit einem Blick in längst vergangene Zeiten haben die Virgin Guards das neue Jahr auf Social Media eingeläutet. Ein gut einminütiges Video zeigt Bilder von den Anfangstagen und von Highlights der eigenen Historie aneinandergereiht – aus gutem Grund. Immerhin feiern die Footballer des MSV 90 in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: 1995 erblickten die Virgin Guards das Licht der Welt. Als zweite American-Football-Mannschaft in Sachsen-Anhalt gründete sich das Team nach den Wernigerode Mountain Tigers. „Wir werden das Jubiläum auch noch entsprechend zelebrieren“, kündigt Spielertrainer und Abteilungsleiter Bernhard Filipiak an. „Zunächst aber liegt der Fokus auf dem Sportlichen und der Vorbereitung auf die Saison.“