Wernigerode will beim digitalen Bezahlen aufholen – doch in der Schwimmhalle ist bisher nur Bargeld erlaubt. Das sorgt für Unverständnis aus der Bevölkerung. Wie die Stadt auf die Kritik reagiert.

Wer eine Eintrittskarte für die Wernigeröder Schwimmhalle kaufen will, muss Bargeld dabei haben. Kartenzahlung ist dort nicht möglich.

Wernigerode. - Bezahlung mit Karte oder Smartphone ist in etlichen Restaurants und Geschäften in Wernigerode nicht möglich. Ein Aufschrei ging durch die Harzstadt, als die Volksstimme das zum Thema machte. Auch in einigen Freizeiteinrichtungen wird nach wie vor nur Bargeld angenommen. Zum Beispiel in der städtischen Schwimmhalle.