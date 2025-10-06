na, heute auch aufgestanden und sich mehr als sonst in die neue Woche gequält? Falls Sie sich ertappt fühlen, dürften Sie mit diesem Verhaltensmuster nicht allein sein. Gerade nach langen Wochenenden wie dem vergangenen fällt der Neustart montags noch schwerer als nach zwei normalen freien Tagen. Aber was soll's, ohne Fleiß kein Preis – und ohne Lust und Laune auch kein schöner Tag, geschweige denn eine ganze Woche.

Mein Tipp: Einfach mal versuchen, die Herausforderung annehmen und die griesgrämig-verpeilte Morgenstimmung in eine grundsätzlich positive Gemütslage zu verwandeln. Effekt: Die ganze lange Woche liegt dann zwar immer noch vor einem. Aber sie fühlt sich nicht mehr so schlimm an.

Wie auf jeden Regen Sonnenschein folgt, kommt auch nach dem Montag ziemlich genau nach fünf Tagen das nächste Wochenende. Jetzt haben Sie ein wenig gelächelt - stimmt's? Mehr wollte ich nicht. Schönen Wochenstart!

Das bringt der Montag

Verkehr: Unangenehm, aber wahr: Heute starten mehreren neue Bauarbeiten auf den Straßen. So kann bis 22. Oktober ein kurzer Abschnitt der Berliner Chaussee nur stadtauswärts befahren werden. Grund sind Anschlussarbeiten der SWM zwischen Coswiger und Dessauer Straße. Die Umleitung für die Gegenrichtung erfolgt über die Jerichower Straße und die Georg-Heidler-Straße.

Frische Luft: Sie wollen frische Luft schnappen und gleichzeitig was erleben? Dann ab in den Elbauenpark. Die vierte Auflage der Lichtshow Lumagica lohnt sich. Ab 17.30 Uhr kann man sich auf einen 2,2 Kilometer langen Rundweg begeben.