Fußball und Marathon - so kommen sie hin und zurück

über das, was man in seinem Leben mal gemacht haben sollte, gibt es viele unterschiedliche Ansichten. Für Nachwuchs sorgen, gehört für manche ebenso dazu, wie ein Haus zu bauen oder einen Baum zu pflanzen. Nun ja. Am Ende mag es jeder für sich selbst entscheiden.

Als Magdeburger aber gibt es obendrauf ein paar lokalpatriotische Pflichten, deren Ableistung unbedingt im Lebenslauf stehen müssen. Mindestens einmal sollte man beim FCM und SCM gewesen sein, im Dom sowieso. Wie nass das Elbewasser ist, sollte man schon mal gespürt haben und auch wissen, wie ein Bötel schmeckt und wer Otto von Guericke war und was er geleistet hat.

Falls beim letzteren Punkt Nachholbedarf besteht, gibt es gleich einen Servicetipp: Beim Kaiser-Otto-Fest präsentiert die Magdeburgische Gesellschaft am Sonntag, 5. Oktober, ab 16 Uhr den legendären wie selten gezeigten pferdegestützten Halbkugelversuch von Otto von Guericke.

Der wird nicht nur ein Riesenspaß für die ganze Familie auf der Festwiese unterhalb des Klosters, sondern lehrt gleich auch noch was über die Leere, die Magdeburgs berühmter Forscher und Bürgermeister einst nachgewiesen hat. Und das sollte man als Magdeburger wirklich mal gesehen haben.

Tipps zum Wochenende

Tipp I: Kaiser-Otto-Fest rund um Dom und Kloster. Größtes Mittelalterfest der Region noch heute und morgen. Was Besucher unbedingt beachten sollten.

Tipp II: Einer der größten Flohmärkte lädt wieder ein. 100 Händler bieten am Sonntag, 5. Oktober, auf dem Campus an der Zschokkestraße 32 von 8 bis 13 Uhr ihre Waren an.

Tipp III: Die Fußballer vom FCM brauchen gerade mehr Unterstützung denn je. Am Sonntag ab 13.30 Uhr geht es gegen SV Elversberg um den ersten Heimsieg der Saison.