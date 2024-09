Neue Gaststätte vor Eröffnung / Popstar Nico Santos singt in der Uniklinik

Nun ist er also wieder zurück in Berlin, der Pelikan, der in Magdeburg und Umgebung für einiges Aufsehen gesorgt hatte. Mit Blick auf den kommenden Winter ist es für das Tier vielleicht das Beste.

Was ich mich aber jetzt schon frage: Welcher tierische Besucher wird wohl als nächstes Magdeburg für sich entdecken? Schließlich gab es da schon einige.

Man denke nur an den Elch, der vor drei Jahren in Pechau die Autofahrer erschreckte. Oder die Nandus Püppi und Trixi, die 2020 ebenfalls in Ostelbien kurz nacheinander unterwegs waren.

Den älteren Magdeburgern unvergessen ist natürlich die originale Trixi, jene Kegelrobbe, die zu DDR-Zeiten die Elbe unsicher machte. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Dienstag,

Ihr Stefan Harter

Das passiert heute in Magdeburg

Sicherheit: Das Info-Mobil des Landeskriminalamts (LKA) kommt am heute von 10 bis 14 Uhr in die Cracauer Straße. Das Mobil wird auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes an der Ecke Genthiner Straße stehen. Bürger können sich zu Themen der Sicherheit wie Einbruchsschutz, Haustürbetrug und Gefahren im Internet beraten lassen.

Workshop: Von 15 bis 17 Uhr findet heute im Rahmen der Interkulturellen Wochen in der Stadtbibliothek, Breiter Weg 109, ein kreativer Workshop statt, der sich an Kinder und Erwachsene richtet. Die Frauen der Afghanischen Fraueninitiative Magdeburg präsentieren dabei verschiedene Ideen zur Gestaltung von Festen im Familien- und Freundeskreis.

Diskussion: „Mit Gott fertig?“ ist der Titel eines Salongesprächs über Konfessionslosigkeit und Atheismus in Deutschland mit Dr. Andreas Fincke aus Erfurt. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr bei der Evangelischen Erwachsenenbildung Sachsen-Anhalt, Bürgelstraße 1.