Sagen Sie mal, sind sie nicht...? Diese Frage hören normalerweise eher prominente Menschen, wenn sie auf der Straße erkannt werden, der- oder diejenige sich aber nicht ganz sicher ist, ob der Wunsch nach einem Autogramm – oder heute eher einem Selfie – gerechtfertigt ist.

Ich erlebe das allerdings auch in schöner Regelmäßigkeit, zuletzt gerade erst beim jüngsten Wochenendtermin. Aber nicht etwa, weil ich selbst erkannt werde – zum Glück – sondern weil offenbar gefühlt die halbe Stadt irgendwann mit meinem Opa gearbeitet hat.

Wenn die Leute mir wohl gesonnen sind, fragen sie korrekterweise, ob ich der Enkel wäre. Wenn ich älter aussehe, als ich es bin, werde ich auch als Sohn vermutet.

So oder so endet das Gespräch stets gleich: Ja, ich bin’s. Und dann werden schöne Grüße von den ehemaligen Arbeitskollegen ausgerichtet, die beim nächsten Kaffeetrinken übermittelt werden können.

Das zeigt zum einen, wie lange freundschaftliche Bande halten, und zum anderen, wie klein doch auch eine Landeshauptstadt am Ende immer sein wird.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Dienstag,

Ihr Stefan Harter

Das passiert heute in Magdeburg

Theater: Zwei Vorstellungen präsentiert das Magdeburger Puppentheater an diesem Dienstag. Um 10 Uhr wird „Nathans Kinder“ in der Einrichtung an der Warschauer Straße 25 gezeigt. Die Adaption des bekannten Kinderbuchs „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ kann um 9 und 10.30 Uhr besucht werden.

Kino: Emma Stone hat gerade den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in „Poor Things“ erhalten. Ob dies gerechtfertigt war, kann heute ab 17 Uhr im Studiokino, Moritzplatz 1a, überprüft werden, wenn die englischsprachige Originalversion des Streifens gezeigt wird.

Führung: „Eine Reise durch die Geschichte der Ottostadt“ ist Titel und Programm eines Stadtrundgangs, den die Tourist-Information, Breiter Weg 22, ab 11 Uhr anbietet. Sicher auch für Magdeburger interessant.

Kunst: Die Ausstellung Allee-Center-Art, die Werke zeitgenössischer Künstler aus der Region zeigt, kann heute von 10 bis 20 Uhr letztmalig im Untergeschoss des Allee-Centers, Ernst-Reuter-Allee 11, besichtigt werden.

Ausfall: Die für heute geplante Veranstaltung „Links, Rechts, Islamistisch: Die drei Gesichter des Antisemitismus“ im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg entfällt.