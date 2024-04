So wird Ihre Wohnung sicherer / Wo man in Magdeburg segeln kann

eine gefühlte Ewigkeit war ich nicht mehr auf dem Rummel. Inzwischen im dritten Lebensjahrzehnt angekommen, schien mir die Zeit dafür vorbei zu sein. Doch damit lag ich falsch, wie mir mein jüngster Besuch auf der Magdeburger Frühjahrsmesse offenbarte.

Volksfeste haben etwas Mythisches an sich. Da liegt dieser unverkennbare Geruch von Frittiertem in der Luft, Neonlichter flackern in bunten Farben und von irgendwo steigt immer Nebel oder Rauch auf. Laute Musik tönt aus den Buden, die alle paar Sekunden von aufschreienden Fahrgästen unterbrochen wird.

Zwar haben die Preise im Vergleich zu meiner Jugend merklich angezogen, aber die Emotionen sind gleich. Von Adrenalinrausch über Wurfglück bis Automaten-Ärger.

Auch wenn ich es nicht zugeben wollte – nach einer Runde auf dem „Break Dancer“ schlackerten mir ziemlich die Knie. Beim Dosenwerfen standen nach acht von zehn Würfen noch zwei Blechbüchsen auf dem Podest – ganz links und ganz rechts. Es ging gut.

Anders als beim Plüschtier-Greifer. Erst ein, dann zwei, dann fünf Euro landeten im Automat, ohne dass Yoda zu kriegen war. Dabei lag er doch so nahe. Der Ausflug hat sich dennoch gelohnt.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die neue Woche.

Herzliche Grüße

Konstantin Kraft

Was der Tag bringt

Neue Woche, neue Baustellen: Ab heute soll es zu einer Vollsperrung in der Straße Am Dorfteich in Ottersleben kommen. Als Grund wird die Errichtung eines Stauraumkanals genannt. Ebenfalls zu Sperrungen kommt es im Bereich der Vehlitzer Straße, Heynckes Garten und Eibenweg in Cracau. Hier werden Leitungsarbeiten der Deutschen Telekom angekündigt. Aufgrund von Gleisbauarbeiten nach einer Havarie kann noch bis Dienstag der Kfz-Verkehr nicht vom Südring nach links in die Sudenburger Wuhne abbiegen.

Wo diese Woche Blitzer stehen: Das Ordnungsamt der Stadt Magdeburg hat über die geplanten Standorte für Geschwindigkeitsmessungen in dieser Woche informiert. Demnach sollen Messungen in der Leipziger Chaussee (50 km/h), Othrichstraße (30 km/h), Neustädter Feld (30 km/h) und Kümmelsberg (30 km/h) erfolgen. An Fahrzeugführer wird appelliert, die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu beachten.

Wissenschaft im Rathaus: Im Rahmen der Reihe „Wissenschaft im Rathaus“ geht es heute um Stressbelastung, Konflikte und Mobbing am Arbeitsplatz. Wie sich diese Faktoren negativ auf unsere Gesundheit auswirken und was wir dagegen tun können, darüber referiert Prof. Dr. med. Florian Junne, Direktor der Universitätsklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Universitätsmedizin Magdeburg. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr im Alten Rathaus.