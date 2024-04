Frauen fühlen sich später alt als Männer. Und: Erwachsene fühlen sich heutzutage generell später alt als Generationen, die in früheren Jahrzehnten geboren sind. Das hat eine Untersuchung verschiedener Universitäten ergeben. Die Aussage „40 ist das neue 30“ ist also gar nicht mal so verkehrt.

Natürlich geht es hier um das subjektive Empfinden. Für die Studie wurden rund 14.000 Menschen befragt, die zwischen 1911 und 1974 zur Welt gekommen sind. Zentrale Frage: Ab welchem Alter würden Sie jemanden als alt bezeichnen? Frauen sagen im Schnitt, es geht bei 75 Jahren los, bei Männern schon zweieinhalb Jahre früher.

So viele Zahlen. Das verwirrt mich schon ein wenig. Ich halte es da ganz einfach. Seit meinem 29. Geburtstag habe ich einfach aufgehört, weiterzuzählen. Man ist schließlich so jung wie man sich fühlt. Und das wird sich nicht ändern, egal welches Geburtsjahr auf dem Pass steht.

Herzliche Grüße, Ihre Sabine Lindenau

Was der Tag bringt

Konzert: Mit der Reihe „Magdebands“ bietet der Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz 1 eine besondere Plattform für regionale Musiker. Heute ab 20 Uhr stehen „Graceland“ und „Kompass B“ auf der Bühne.

Museum: Das Natureum im Museum für Naturkunde in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 wird öffentlich mit einem Vortrag heute um 19 Uhr eröffnet.

Party: Die Party im Stübchen der Festung Mark im Hohepfortewall mit DJ-Neulingen geht in die nächste Runde. Nach einem erfolgreichen Auftakt haben aufstrebende DJs wieder die Möglichkeit, ihre Sets vor Publikum zu spielen. Am hauseigenen Equipment kann sich ausprobiert, ausgetauscht und den Anderen zugehört werden. Los geht's um 19 Uhr.