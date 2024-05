So geht es am Neustädter See weiter / Neues zu diesem Kino

es fühlte sich an wie ein Montag, war aber ein Donnerstag. Der Mittwoch hingegen fühlte sich an wie ein Sonntag: Ausschlafen, die Ampeln waren an mancher Stelle ausgeschaltet und die Magdeburger waren bei bestem Wetter in Parks, Eiscafés und auf dem Fahrrad unterwegs. So schön die Feiertage sind, so verwirrend können sie sein. Auch wenn ich meine Arbeit sehr gerne mache: Ein freier Tag mit entspanntem Frühstück und einem kühlen Getränk in der Strandbar mitten in der Woche ist super.

Aber wir Menschen sind auch Gewohnheitstiere. So höre ich öfter aus meinem eigenen Mund oder von den Kollegen: „Welcher Tag ist heute?“ oder einen Satz wie „dass heute schon Freitag ist, hatte ich nicht auf dem Schirm“. In den nächsten Wochen folgen noch einige Feier- und Brückentage. Das heißt also, dass die Verwirrung noch etwas anhält die nächsten Wochen. An alle, die an diesen Tagen ganz normal arbeiten gehen: Danke für Ihren Einsatz!

Starten Sie gut in das Wochenende!

Liebe Grüße

Lena Bellon

Das hat Magdeburg am Wochenende zu bieten:

Kirschblütenfest: Auch wenn die rosa Blütenpracht am Holzweg schon verblüht ist, wird am Sonntag, 5. Mai, das Kirschblütenfest gefeiert. Von 10 bis 17 Uhr gibt es dort Live-Musik, Essen und einen Trödelmarkt. Mit einer Fotobox können die Gäste ihren Besuch beim Kirschblütenfest festhalten. Von 15 bis 16 Uhr werden zwei FCM-Spieler vor Ort sein, um Autogramme zu geben und Fotos zu machen. Voraussichtlich werden das die Spieler Tarek Chahed und Stefan Korsch sein. Das könne sich jedoch jederzeit ändern. Für Unterhaltung sorgt ab 13 Uhr auch der „Hatsuun Jindo“ Karate-Club (HKC) Magdeburg-Barleben mit Karate-Vorführungen aller Altersgruppen und Auftritten der Taiko-Gruppen, die mit japanischen Trommeln musizieren. Die Straße wird laut des Veranstalters ab 8 Uhr abgesperrt und muss umfahren werden.

Radtour: Am Sonnabend lädt die Stadtführerin Carmen Niebergall zu einer „Fahrrad-Architektour" zur 105-jährigen Bauhausgeschichte. Die Tour bringt die Teilnehmer zum Kunstmuseum, führt in die Moderne zur Stadthalle am Landesfunkhaus und der Hyparschale vorbei. Über Rayonhäuser zum Uniklinikum in die Gartenstadt-Kolonie Reform bis in die Otto-Richter-Straße mit der expressiven Farbgestaltung sowie der Hermann-Beims-Siedlung. Blicke von außen und von innen. Carmen Niebergall radelt zwei Stunden per Audio-Guide durch das bunte Magdeburg. Die Tour startet am Sonnabend um 14 Uhr auf dem Domplatz (am steinernen Schachspiel). Eine Anmeldung ist wegen des Travel Guides dringend notwendig und möglich unter Telefon 0391/73 34 77 84 oder via Mail an carmen.niebergall@tourenreich.de. Auch in der Tourist-Info, Breiter Weg 22, können Interessierte sich anmelden. Die Teilnahme kostet 15 Euro.

Montego Beachclub: Am Heinrich-Heine-Platz sind „House Lovers“ am Sonnabend ab 19 Uhr am Start. Am Sonntag ab 11 Uhr: Weekend Recap.