jedem, der eine andere Stadt besucht, fallen andere Aspekte ins Auge. Manchmal passen diese in die Erwartungen, manchmal überraschen diese die Einheimischen in wenig. Vor diesem Hintergrund lohnt es sich, bei Gästen einmal nachzufragen: Was hat euch besonders gut gefallen?

Beispiel jüngst ein paar Besucher aus der Schweiz. Die Erwachsenen hätten gern eine Fahrt zum Wasserstraßenkreuz unternommen, doch angesichts der mehrstündigen Reise mit dem Schiff hatte dies zu Murren und Protesten bei den Söhnen gesorgt.

Von den Dingen, die in Magdeburg aufgefallen sind, stand als erstes der Reichtum der Magdeburger Innenstadt an Skulpturen auf dem Zettel. Das betrifft den Skulpturenpark am Kunstmuseum im Kloster Unser Lieben Frauen – aber auch andere wie die Darstellung des Halbkugelversuchs im Nordabschnitt des Breiten Wegs.

Auf die zweite Stelle der Attraktionen, die von Magdeburg in Erinnerung bleiben werden, kam der Magdeburger Elbauenpark, der aus einer Militärbrache zur Bundesgartenschau entstandene Besuchermagnet im Osten der Landeshauptstadt. Und hier besonders: der Rutschenturm.

Dass diese Eindrücke subjektiv sind - das ist klar. Die Frage nach den Attraktionen Magdeburgs bei anderen Besuchern hatten auch andere Ziele zu Tage gefördert.

Songs: Ein Konzert von Billie Bird lässt sich als emotional abwechslungsreich beschreiben. Überzeugen können sich davon die Besucher des Volksbads Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56. Das Konzert beginnt am 12. Juli um 20 Uhr.

Klezmer: Shmaltz und Foyal bieten musikalische Höhepunkte und entführen das Publikum in die Welt der Klezmer-Musik. Ein Konzert beginnt auf der Wiese neben der Festung Mark im Hohepfortewall am 12. Juli um 19.30 Uhr.

Offene Bühne: Open Stage ist am heutigen Freitag in Nachbars Garten am Blauen Bock in Magdeburg angesagt. Von 16 bis 20 Uhr spielt hier die Musik.