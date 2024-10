der Bäcker um die Ecke hat zu Weihnachten immer die perfekten Kekse. Bereits seit einiger Zeit wird das leckere Buttergebäck in der Auslage präsentiert. Bislang konnte ich widerstehen.

Weihnachtsgebäck schon im Oktober? Für mich ist das eigentlich viel zu früh. Doch schlussendlich war das Verlangen größer und ich habe mir eine Tüte gegönnt. Doch bei diesen Preisen bleiben einem die köstlichen Weihnachtsplätzchen im Hals stecken, 100 Gramm kosten 3,17 Euro.

Plätzchen backen gehört zu den wunderbarsten Dingen im Advent. Bevor es mit der weihnachtlichen Plätzchen-Backzeit bei mir losgeht, ist es eigentlich noch ein wenig hin. Doch im Einkaufswagen landeten jetzt Mehl, Butter und Eier. Keks gehen immer und mit Backen kann man nicht früh genug anfangen, denn die Feiertage kommen immer so plötzlich.

Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende.

Beste Grüße

Michaela Schröder

Was der Tag bringt

Konzerte: Die St. Nicolaigemeinde lädt zur Feier des 200-jährigen Bestehens der St. Nicolaikirche im Zentrum der Neuen Neustadt in Magdeburg ein. Heute finden im Rahmen der Festwoche zwei Konzerte statt: Um 14 Uhr präsentieren Schüler des Magdeburger Telemann-Konservatoriums ihr Können in der Kirche am Nicolaiplatz. Im Anschluss, um 16 Uhr, wird ein Liedersingen mit Chören auf dem Nicolaiplatz unter der Leitung von Michael Scholl veranstaltet.

Museum: Auf dem Innenhof des Kulturhistorischen Museums wird an diesem Sonnabend der letzte öffentliche Markttag der historischen Spielstadt „Megedeborch“ zu erleben sein. Der Markttag bildet den Abschluss der diesjährigen Spielzeit, in der erneut weit über 1.000 Kinder und Jugendliche das Leben und Arbeiten im Mittelalter nachempfinden konnten. Insgesamt besuchten laut Museum etwa 4.000 Gäste die Spielstadt. Die Spielstadt öffnet von 10 bis 15 Uhr ihre Pforten.

Theater:„Timon von Athen“, ein Schauspiel von William Shakespeare, erzählt die Geschichte des reichen und großzügigen Bürgers Timon, der von der undankbaren Gesellschaft, der er so viel gab, enttäuscht und verraten wird. Nach dem Verlust seines Vermögens zieht er sich verbittert in die Wälder zurück und plant, Athen zu vernichten. Regisseur Andreas Kriegenburg inszeniert dieses Stück in einer Übersetzung von Frank Patrick Steckel. Die Aufführungen finden im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg, Otto-von-Guericke-Straße 64, statt. Vorstellungen sind für Sonntag und den 3. November um 18 Uhr sowie für den 19. Oktober, 30. November, 14. und 26. Dezember um 19.30 Uhr geplant.