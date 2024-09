früher war das ganz einfach: Kaninchen wurden gehalten, um sie an einem Sonntag zu verputzen. Und wenn Feiertag war auch gern einmal zu einem guten Glas Rotwein. Und heute? Das sind die Plüschtiere oft flauschige Familienmitglieder, und das, was früher selbstverständlich war, ist zuweilen verpönt.

Aktuell stellt sich auch in Magdeburger Supermärkten die Frage: Ändern sich die Zeiten auch für Kürbisse? Wenn’s denn nicht gerade ein Butternut oder ein Hokkaido ist, wird das orange-farbene bauchige Gemüse gar nicht mehr für den menschlichen Verzehr angeboten, sondern als Schnitzmaterial für den – durchaus nicht unumstrittenen – Halloween-Hokuspokus.

Kann man nur hoffen, dass bei aller liebgewonnener neuer Tradition das Altbewährte nicht in Vergessenheit gerät und dass wir Magdeburger uns auch – ganz abseits des Gewohnten einmal etwas anderes auszuprobieren: neben der Kürbissuppe mit Ingwer und Kokosmilch auch einmal Kürbisgnocchi mit Salbeibutter, Kürbis-Chili, Kürbisbrot oder gefüllten Kürbis.

Klassik: Am Samstag, den 21. September 2024, um 19.30 Uhr, feiert das Hyperion Trio sein 25-jähriges Jubiläum im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129 mit einem Kammermusikkonzert.

Party:Die letzte Party in der Arosolarena im Klosterkamp 4 wird gefeiert. Die Location schließt.

Straßenbahnfest: Am 21. September 2024 feiern die Magdeburger Verkehrsbetriebe das 125-Jahr-Jubiläum der elektrischen Straßenbahn mit einer großen Jubiläumsparty auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Hauptbahnhof. Auch die neuesten Bahnen werden vorgestellt.

Urban Dance Festival: Am 21. September steigt im Allee-Center Magdeburg das "New Yorker Kings of Kings Battle", ein Urban Dance Festival speziell für junge Tänzer. Von 14 bis 18 Uhr treten Kinder und Jugendliche in einem 1-gegen-1 Breaking Battle im B-Girl/B-Boy Format an.