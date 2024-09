Ausgehen in Magdeburg - Veranstaltungen und Events am Samstag

Magdeburg - Auch Samstag, der 21. September 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Vom Techno bis zum Schlager - Ideen zum Ausgehen in Magdeburger Clubs gibt es auf einer eigenen Seite.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Emmi & Willnowsky und die Nelkenhochzeit im Theater in der Grünen Zitadelle

Am Samstag, den 21. September 2024, um 15 Uhr, präsentieren Emmi & Willnowsky im Theater in der Grünen Zitadelle, Breiter Weg 8a, einen Zusatztermin ihrer Comedy-Tour „Nelkenhochzeit“. Die Vorstellung um 20 Uhr ist bereits ausverkauft.

Das Duo feiert sein 28. Jahr als unschlagbares Comedy-Paar und sorgt erneut für Lachkrämpfe mit ihrem bissigen Humor. Passend zur Nelkenhochzeit, die für Liebe und Zuneigung steht, beherrschen die beiden das Spiel mit subtilen Andeutungen und charmanten Sticheleien, die oft erst beim zweiten Hinsehen als Kritik erkennbar werden. „Sag es durch die Nelke!“ lautet das Motto des Traumpaares, das das Publikum mit Witz und Ironie begeistert.

Jubiläumskonzert des Hyperion Trios im Magdeburger Gesellschaftshaus

Am Samstag, den 21. September 2024, um 19.30 Uhr, feiert das Hyperion Trio sein 25-jähriges Jubiläum im Gesellschaftshaus in der Schönbecker Straß 129 mit einem Kammermusikkonzert. Das Trio, bestehend aus Oliver Kipp (Violine), Katharina Troe (Violoncello) und Hagen Schwarzrock (Klavier), hat sich seit seiner Gründung 1999 international einen Namen gemacht. Mit eigens konzipierten Konzertzyklen und zahlreichen Uraufführungen beeindruckte das Ensemble die Fachwelt. Ihre CD-Aufnahmen, unter anderem mit Werken von Robert und Clara Schumann sowie Carl Reinecke, wurden mehrfach ausgezeichnet.

In dieser Saison ist das Hyperion Trio als Ensemble in Residence eingeladen, um seine Musikleidenschaft in mehreren Konzerten zu feiern. Beim Jubiläumskonzert werden Werke von Carl Reinecke, Iwan Knorr und Robert Schumann präsentiert, darunter Reineckes Trio Nr. 2 in c-Moll, Knorrs Variationen über ein Thema von Robert Schumann und Schumanns Trio Nr. 1 in d-Moll.

Adrian Pourviseh stellt seine Graphic Novel „Das Schimmern der See" im Magdeburger Moritzhof vor

Adrian Pourviseh, geboren 1995 in Koblenz, ist ein deutsch-iranischer Comiczeichner und Autor. Am 22. September 2024 liest er ab 16 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz 1 aus seinem Debüte „Das Schimmern der See – Als Seenotretter auf dem Mittelmeer“.

Der Autor studierte Orientwissenschaften sowie Entwicklungsökonomie und sammelte internationale Erfahrungen in Marokko, Schweden, Namibia und Pakistan. Seit 2015 arbeitet Adrian Pourviseh als Übersetzer für geflüchtete Jugendliche. 2019 war er als freiwilliger Helfer und Fotograf auf dem Rettungsschiff "Sea-Watch 3" im Einsatz und unterstützte auch auf der griechischen Insel Lesbos. Seine Erlebnisse dokumentierte er in illustrierten Tagebucheinträgen, die 2020 im Frankfurter Weltkulturen Museum ausgestellt wurden.

In seinem Debüt „Das Schimmern der See“ schildert er die dramatischen Rettungseinsätze im Mittelmeer. Er beschreibt dabei die unmenschlichen Bedingungen an den europäischen Außengrenzen und den lebensgefährlichen Alltag der Seenotrettung. Der Comic ist ein eindringlicher Appell für mehr Menschlichkeit und Solidarität. Seit 2022 arbeitet Pourviseh als freischaffender Comic-Autor in Marburg.

Straßenbahnfest auf dem Magdeburger Willy-Brandt-Platz gefeiert

Am 21. September 2024 feiern die Magdeburger Verkehrsbetriebe das 125-Jahr-JJubiläum der elektrischen Straßenbahn mit einer großen Jubiläumsparty auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Hauptbahnhof. Von 14 bis 18 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Live-Musik, Tanzeinlagen der Tanzschule Dance CompleX, ein Chorauftritt des Hegelgymnasiums sowie Aktionsstände für Kinder und das MVB-Glücksrad sorgen für beste Unterhaltung. Zudem bieten Infostände interessante Einblicke in aktuelle Projekte, und eine historische Straßenbahnfahrt lässt nostalgische Gefühle aufkommen.

Ein besonderer Höhepunkt des Tages ist die feierliche Präsentation der Flexity, der ersten Straßenbahn der neuen Generation in Magdeburg.

Am 21. September 2024 ist zudem „autofreier Tag“. Das bedeutet, dass Menschen, die sonst Auto fahren, im gesamten Marego-Verbundgebiet kostenlos mit dem ÖPNV fahren können, wenn Sie Ihre Zulassungsbescheinigung Teil I vorzeigen. Zudem ist die Mitnahme einer weiteren Person (Kind oder Erwachsener) ebenfalls kostenlos.

"New Yorker Kings of Kings Battle" im Magdeburger Allee-Center

Am 21. September steigt im Allee-Center Magdeburg das "New Yorker Kings of Kings Battle", ein Urban Dance Festival speziell für junge Tänzer. Von 14 bis 18 Uhr treten Kinder und Jugendliche in einem 1-gegen-1 Breaking Battle im B-Girl/B-Boy Format an.

Es gibt zwei Kategorien: Kids im Alter von 7 bis 12 Jahren und Juniors von 13 bis 17 Jahren. Die Gewinner erwarten Sach- und Geldpreise im Gesamtwert von über 1.000 Euro. Das Event dient als Warm-Up für die kommenden Breaking-Weltmeisterschaften im Oktober. Die Veranstalter versprechen ein hochkarätiges Battle.

Die Jury besteht aus Mitgliedern der bekannten Breakdance-Gruppe "Da Rookies". DJ Breakin' Planet sorgt für die Musik, während Emcee Tizzey die Veranstaltung moderiert. Das Event richtet sich besonders an die jüngere Generation und bietet eine spannende Vorschau auf die Weltmeisterschaften. Zuschauer sind herzlich eingeladen, dieses aufregende Breaking Battle mitzuerleben.

DJ Tomekk präsntiert Buch bei Thalia im Magdeburger Allee-Center

Am Samstag, den 21. September , um 18.30 Uhr, lädt DJ Tomekk zu einer Lesung, Signierstunde und Buchvorstellung im Thalia Magdeburg im Allee-Center ein. Die Veranstaltung gibt Einblicke in das bewegte Leben des bekannten DJs, der mit seiner Liebe zum Hip-Hop eine beeindruckende Karriere im Musikgeschäft aufgebaut hat.

Trotz einer schwierigen Kindheit und persönlicher Tragödien hat DJ Tomekk mit Hits wie „Ich lebe für Hip Hop“, „Jump, Jump“ und „Kimnotyze“ eine ganze Generation geprägt. In seiner Autobiografie erzählt er von seinem Aufstieg, seinen internationalen Erfolgen und den Herausforderungen, die ihn schließlich zu einer inneren Wandlung führten. Die Geschichte beschreibt nicht nur seinen Weg im Musikbusiness, sondern auch die Macht der Musik, ein Leben zu verändern.

Nach der Lesung besteht die Möglichkeit, Bücher signieren zu lassen.

Talk über Hip-Hop im Türmchen auf dem Werder

Am 21. September 2024 findet im Türmchen auf dem Werder in der Zollstraße 1 eine spannende Diskussion über die Welt des Hip-Hop statt. Ab 20.30 Uhr werden Gäste aus Ost- und Westdeutschland die Anfänge der Hip-Hop-Bewegung in der DDR und der BRD beleuchten.

Dabei wird die kulturelle Bedeutung von Hip-Hop diskutiert und wie sich diese über die Jahrzehnte hinweg verändert hat. Im Fokus stehen sowohl die stilistischen, sozialen als auch politischen Einflüsse, die diese Bewegung geprägt haben – von den Ursprüngen als Sprachrohr marginalisierter Communities bis hin zur heutigen globalen Präsenz. Zu den Talkgästen gehören unter anderem die DDR-Breakdance-Legende B-Boy Hahny, DJ Tomekk aus Berlin, Kretschi von Dominance Rec. sowie weitere prominente Figuren der Szene. Der Abend wird von Tizzey Talks, einem erfahrenen Veteranen der deutschen Hip-Hop-Szene, moderiert.

Die Veranstaltung ist kostenlos, jedoch sind die Plätze auf 50 begrenzt, weshalb eine Anmeldung erforderlich ist. Möglich ist dies online.

Literatur zur "Wasserwanderung auf dem Rad" in Magdeburg

Die Fahrradtour "Wasserwanderung auf dem Rad" führt die Teilnehmer am 21. September 2024 entlang der Elbe mit mehreren literarischen Zwischenstopps. Startpunkt ist um 15 Uhr im Klosterbergegarten, wo die erste Anekdote rund um das Thema Wasser am Gesellschaftshaus Magdeburg erzählt wird. Von dort geht es weiter westelbisch in Richtung Lukasklause und Wissenschaftshafen, mit einem Halt am Kettenschleppdampfer Gustav Zeuner. Der Endpunkt der Tour ist das Schiffshebewerk in Rothensee, wo eine literarische Premiere geplant ist.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen der Radkultur und dem ADFC. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 5 Euro.

DRK feiert 60 Jahre FSJ

Am 21. September 2024 wird das 60-jährige Jubiläum des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) in der Viehbörse in der Straße Zum Handelshof 4 gefeiert. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) veranstaltet eine Feier, um die vielen jungen Menschen zu würdigen, die sich Jahr für Jahr in sozialen Bereichen engagieren.

Ab 13 Uhr lädt der Betriebsteil Freiwilligendienste des DRK Landesverbands Sachsen-Anhal alle FSJler, ihre Familien, Kooperationspartner sowie Interessierte zu einem abwechslungsreichen Programm ein. Musikalische Acts wie Andreas Pasternack & Band und Ventura Fox und Aktionen begleiten die Gäste durch den Tag. Der Eintritt ist kostenlos. Seit 60 Jahren ermöglicht das FSJ jungen Menschen im Alter von 15 bis 26 Jahren praktische Erfahrungen in Einrichtungen wie Krankenhäusern, Altenheimen und Schulen zu sammeln. Jährlich engagieren sich etwa 1.500 Jugendliche in Sachsen-Anhalt im FSJ, davon rund 600 beim DRK.

Es wird um vorherige Anmeldung gebeten. Möglich ist dies im Internet.

Internationaler Tag des Roten Pandas im Magdeburger Zoo

Am 21. September 2024 begeht der Zoo Magdeburg den internationalen Tag des Roten Pandas. Zwischen 11 und 16 Uhr gibt es ein abwechslungsreiches Programm neben der Anlage der Roten Pandas. Spannende Informationen werden am Stand der Zoopädagogik vermittelt, während kreative Aktivitäten wie Rätsel, Malen und Basteln für Kinder und Erwachsene angeboten werden.

Ein Highlight ist die kommentierte Fütterung der Roten Pandas um 14 Uhr, bei der die Besucher die Tiere aus nächster Nähe beobachten können. Außerdem präsentiert sich der Förderverein „Zoofreunde Magdeburg“, der sich für den Erhalt der Art einsetzt. Als Erinnerung an den Tag gibt es die Möglichkeit, einen Panda-Button als Souvenir mitzunehmen.

Der Zoo hat seinen Sitz an der Zooallee.

"Niemand mag Klugscheißer" im „... nach Hengstmanns“ in Magdeburg

Am 21. September 2024 um 19.30 Uhr präsentiert Sebastian Hengstmann sein drittes Soloprogramm "Niemand mag Klugscheißer" im Kabarett „... nach Hengstmanns“ im Vreiten Wg 37 als Wiederaufnahme in der neuen Spieltzeit.

Hengstmann nimmt sein Publikum mit auf eine unterhaltsame Reise durch politische und gesellschaftliche Themen, die er scharfzüngig und humorvoll analysiert. Trotz des Titels des Programms schafft er es, als Klugscheißer beim Publikum gut anzukommen. Mit viel Witz und klugen Pointen gestaltet er einen Abend, der nicht nur zum Lachen, sondern auch zum Nachdenken anregt. Wie in seinen vorherigen Programmen beeindruckt Hengstmann durch seine Fähigkeit, Texte pointiert und charmant zu präsentieren. Das Publikum darf sich auf einen komischen und zugleich klugen Abend freuen.

Markttag in der Megedeborch des Kultrhistorischen Museums Magdeburg

Im Kulturhistorischen Museum Magdeburg in der Otto-von-Guricke-Straße 68 bis 73 öffnet am, Samstag, 21.09., die historische Spielstadt Megedeborch zum "Öffentlichen Markttag". Geöffnet ist von 10 bis 15 Uhr. Zu entrichten ist der reguläre Eintritt zum Museum.

Bei der Megdeborch handelt es sich um ein Projekt, in dem Kinder und Jugendliche an Projekttagen in das Leben einer mittelalterlichen Stadt eintauchen können. Sie lernen altes Handwerk kennen und erfahren, wie eine Stadt im Mittelalter funktioniert hat. Zu den Markttagen können sich alle Interessierten ein Bild von dem Angebot machen.

Finissage für die Kristallmagie im Museum für Naturkunde Magdeburg

Die Sonderausstellung „Kristallmagie" geht im Museum für Naturkunde Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straß 68 bis 73 zu Ende. Bei freiem Eintritt findet am 21.9. um 19 Uhr die Finissage statt.

Unter dem Titel „Reise zu den Turmalinen Madagaskars" gibt es dann auch einen Vortrag. Referent ist Paul Rustemeyer aus dem Gundelfingen Museum für Naturkunde.

Weinfest in der Schweizer Milchkuranstalt

Vom 19. bis 22. September 2024 findet am Fürstenwall in Magdeburg ein Weinfest an der Schweizer Milchkuranstalt statt. Geöffnet ist am Donnerstag und Freitag ab 15 Uhr, am Samstag und Sonntag ab 12 Uhr.

Internationale Weinausteller und regionale Winzer präsentieren eine große Auswahl an Weinen, die es den Besuchern ermöglichen, verschiedene Weinbaustile zu entdecken und zu verkosten. Mit über 100 Weinen zum Verkosten bietet das Fest eine breite Auswahl, die es den Besuchern ermöglicht, neue Weine zu entdecken. Ausgeschenkt wird aber auch handwerklich gebrautes Bier.

Das Weinfest bietet Live-Musik mit Auftritten von Bands, die vom Musikkombinat Magdeburg organisiert werden, sowie DJ-Sets von Soultunes für eine ausgelassene Atmosphäre. Zudem sorgt das gastronomische Team von Basta, Highkitchen und Milchkuranstalt für kulinarische Highlights.

„Handwerk4you“ zeigt jungen Menschen in Magdeburg Ideen für Ausbildung im Handwerk

Mit der „Handwerk4you“ steht im Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer Magdeburg für Sonnabend, 21. September, die größte Berufsfindungsmesse des Handwerks im Norden Sachsen-Anhalts auf dem Plan. Das Bildungszentrum in der Harzburger Straße 13 hat dazu an jenem Tag von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

Die Veranstaltung richtet sich an all jene, die noch unentschlossen sind, welchen beruflichen Weg sie im Handwerk einschlagen möchten. In den Werkstätten vor Ort können die Besucher ihre Talente ausprobieren und gleichzeitig eine Vielzahl an Ausbildungsbetrieben und Berufen kennenlernen. „Die Zukunftsperspektiven für Handwerkerinnen und Handwerker sind aktuell so gut wie selten zuvor, weil für alle anstehenden Transformations- und Modernisierungsaufgaben qualifizierte Fachkräfte des Handwerks unverzichtbar sind“, sagte Burghard Grupe, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer.

Für eine berufliche Ausbildung im Handwerk stehen nach wie vor alle Türen offen, ein Ausbildungsstart ist auch in den nächsten Wochen noch möglich. Das Handwerk bietet in mehr als 130 Berufen aussichtsreiche Perspektiven. Die Veranstaltung bietet – neben der auch sonst in der Handwerkskammer angebotenen Beratung – jungen Menschen die Möglichkeit, sich über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten im Handwerk zu informieren. Dabei ist selbst nach Beginn des Schuljahres noch ein Ausbildungsstart auch in den kommenden Wochen möglich.

Auf der „Handwerk4you“ sind mehrere Unternehmen vor vertreten. Unter ihnen sind die Malerfüchse, die Toepel Bauunternehmung, Stern Auto, L&W Elektro- und Datentechnik sowie Landmaschinen Vertrieb Altenweddingen. Auch die Redlich Haus- und Freizeittechnik, Schlüter Baumaschinen Halle, Strehlow und die Stendaler Landbäckerei sind dabei. Weitere Aussteller wie die Handwerkskammer und ihr Bildungszentrum und die Schweißtechnische Lehranstalt Magdeburg, der Landesinnungsverband Metall Sachsen-Anhalt und die Schornsteinfegerinnung Sachsen-Anhalt runden das breite Spektrum an vertretenen Berufen ab und bieten umfassende Einblicke in das Handwerk.

Malerei von Hans-Hendrik Grimmling im Kunstmuseum Magdeburg

Ineinander verknotet, verschlungen, umklammert - so stellt Hans-Hendrik Grimmling sein Thema, das menschliche Drama der Existenz, den Kampf, die Tragödie immer wieder dar. Es sind die Menschen, die miteinander ringen, die leiden, die verzweifeln und die Hoffnung schöpfen, die ihn interessieren. Für Grimmling ist Kunst kein Beiwerk, sondern etwas Universelles, etwas dringend Notwendiges. „Es sei die Rettung vom Leben“, so sagt er.

Ein Ausstellung mit Werken von 1978 bis 2024 läuft bis 12.1. im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis.

Die Schau fragt nach den Grundlagen seiner Malerei, dem Ursprung der malerischen Prozesse, die aus Farben Formen entstehen lassen, sowie nach der Kraft, die sich in seinen Bildern ausdrückt. Mit nur wenigen Farben, vor allem Schwarz, Rot, Gelb und Weiß, bewegt sich Grimmlings Werk zwischen figürlicher Darstellung und Abstraktion. Die kräftige Rhythmik der Formen fügt sich immer von neuem zu typischen Motiven wie Kopf, Hand, Vogel und Knoten und veranschaulicht die zerbrechliche Seite des Menschen. Zugleich sind seine Bilder Refugien, Momente der Fixierung.

Kleidertauschparty im Volksbad Buckau

Am 21. September 2024 lädt das Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 Zusammenarbeit mit Träschic und Greenpeace Magdeburg im Rahmen der Fashion Revolution Magdeburg zur Kleidertauschparty "Ach, das zieh ich nochmal an" ein. Von 14 bis 20 Uhr haben Besuchende die Möglichkeit, ihre ehemals geliebten Kleidungsstücke gegen neue Schätze zu tauschen und anderen Menschen eine Freude zu machen.

Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, mit dem berühmten Spruch "Ach, das zieh ich nochmal an" Schluss zu machen und Kleidungsstücken, die entweder zu klein, zu groß oder einfach nicht mehr geliebt werden, ein neues Zuhause zu geben. Nicht nur Fehl- oder Impulskäufe sind willkommen, sondern auch ehemals heiß geliebte Kleidung, die man einfach nicht mehr sehen kann.

Großtauschtag und die Magdeburger Briefmarkenbörse in der EFGM Christus-Gemeinde

Am Samstag, den 21. September 2024, findet von 9 bis 14 Uhr der Großtauschtag und die Magdeburger Briefmarkenbörse statt. Veranstaltungsort ist die EFGM Christus-Gemeinde in der Morgenstraße 3.

Sammler und Interessierte haben die Gelegenheit, Briefmarken zu tauschen und seltene Stücke zu erwerben. Die Veranstaltung bietet eine Plattform für den Austausch unter Philatelisten aus der Region.

"Die Gute Form" zeigt beste Gesellenstücke im Magdeburger Allee-Center

Der Gestaltungswettbewerb "Die Gute Form" zeichnet exzel­lent gestal­tete Gesellen­stücke im Tischler- und Schreiner­hand­werk aus.

Die Innungsorganisation des Gewerks richtet ihn all­jährlich zunächst auf Innungs-, dann auf Landes- und schließlich auf Bundes­ebene aus. Eine Experten-Jury wählt auf jeder Ebene die Stücke aus, die eine Runde weiter kommen. Im oben genannten Zeitraum werden verschiedene Gesellenstücke des Abschlussjahres 2024 im Allee-Center Magdeburg ausgestellt und die Landesvertreter für den Bundeswettbewerb ermittelt. Die Ausstellung findet in Kooperation mit dem Landesinnungsverbandes der Tischler Sachsen-Anhalt statt.

Höhepunkt ist das Bundesfinale, bei dem die Gesellenstücke der Landessieger publikumswirksam ausgestellt werden. Traditionell findet diese Ausstellung im jährlichen Wechsel auf der Weltleitmesse LIGNA in Hannover oder der Internationalen Handwerksmesse in München statt. Gezeigt werden die Arbeiten vom 19. bis 21.9. im Magdeburger Allee-Center.

Fotografie aus der Ukraine im Kunstmuseum Magdeburg

Sergiy Bratkov (geb. 1960) ist bekannt für seine radikal verstörenden und schrillen Fotografien, die hinter der schönen bunten Oberfläche einen schonungslosen Zustandsbericht der Gesellschaft liefern. In der Ausstellung zeigt er erstmals neue Bildzyklen und Videos, die ab dem Zeitpunkt des Überfalls Russlands auf die Ukraine entstanden sind. Aus dem ironisch beobachtenden Fotografen ist ein fragender Analyst geworden, dessen neue Serien die Schrecken des Krieges in der einstigen Heimat zu verarbeiten suchen, ohne in Hoffnungslosigkeit zu versinken.

Die Ausstellung "Sergiy Bratkov. My Brother's Cats" läuft im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6. Die Ausstellung wird bis 6. Oktober zu den regulären Öffnungszeiten des Museums gezeigt.

„Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ im Magdeburger Museum für Naturkunde

Das Museum für Naturkunde Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68-73 zeigt derzeit die Ausstellung „Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ ein. Sie bietet Besuchern die Gelegenheit, die beeindruckende Vielfalt der Natur zu entdecken. Die Ausstellung präsentiert eine Vielzahl von Exponaten, die die Schönheit und Einzigartigkeit der Tier- und Pflanzenwelt hervorheben. Interessierte sind herzlich eingeladen die Faszination der Natur in all ihren Facetten zu erleben. Geöffnet ist das Museum Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Die Ausstellung ist das Ergebnis des Kunstwettbewerbes um das „Guericke-Einhorn“, der vom Naturwissenschaftlichen Verein zu Magdeburg und dem Museum alle zwei Jahre veranstaltet wird. Ausgeschrieben wird der Preis für Künstler, die Wildtiere und -pflanzen naturrealistisch darstellen und damit die Artenvielfalt unserer Erde kreativ thematisieren.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Monopoly" um 18 Uhr und "Onkel Werner" um 20 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 und für "Lasst uns in Frieden" um 20 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a.