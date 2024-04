Ausgehen in Magdeburg - Freizeit, Events und Veranstaltungen am Samstag

Magdeburg - Kunst und Konzerte, Theater und mehr - Samstag, der 27. April 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

Urban Priol mit "Im Fluss" im Amo

Urban Priol ist derzeit mit seinem Programm "Im Fluss" auf Tour. Einen Auftritt hat er am Samstag, den 27.04.2024, um 20 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27.

Man kann nicht zwei Mal in den gleichen Fluss steigen, sagt Heraklit, alles Sein ist Werden. Man denkt an den Berliner Großflughafen und merkt: Der alte Grieche hatte recht. Einem Fluss im ständigen Wandel gleich ist auch Urban Priols neues Programm.

Mit Argusaugen verfolgt der Kabarettist den steten Strom des politischen Geschehens, auch wenn besonders die großkoalitionäre deutsche Politik der vergangenen Jahre eher an einen Stausee erinnert als an ein fließendes Gewässer. Priol ist immer am Puls der Zeit. Er grollt, donnert, blitzt und lässt so, einem reinigenden Gewitter gleich, vieles in einem hellen, heiteren Licht erstrahlen.

„Die Hochzeit des Figaro“ im Magdeburger Opernhaus

„Die Hochzeit des Figaro“ wird am 27.4. um 19.30 Uhr im Opernhaus des Theaters Magdeburg im Universitätsplatz 9 gegeben. Weitere Vorstellungen sind für den 5. Mai um 18 Uhr, den 19. Mai um 16 Uhr und für den 25. Mai um 19.30 Uhr geplant.

Der Diener des Grafen, Figaro, will in der der Oper von Wolfgang Amadeus Mozart die Dienerin der Gräfin, Susanna, heiraten, hinter der aber auch der Graf selbst her ist. Die Haushälterin Marcellina verbündet sich mit dem Arzt Bartolo, um ihrerseits Figaro zu ehelichen, wobei auch Bartolo noch eine alte Rechnung mit dem umtriebigen Diener offen hat. Der Page Cherubino ist voll jugendlich-erotischem Ungestüm hinter allen Frauen her, seien es Susanna, die Gärtnerstochter Barbarina oder sogar die Gräfin.

„The Lord of the Dance“ in der Magdeburger Getec-Arena

„The Lord of the Dance“ ist wieder auf Tournee. Die Stepptanz-Show gastiert am Sonnabend in der Magdeburger Getec-Arena. Die Geschichte von Lord of the Dance gründet in den Träumen eines kleinen Geistes. Es ist eine klassische Geschichte von Gut gegen Böse. In ihrem Traum repräsentiert der Herr des Tanzes alles Gute auf der Welt, aber er muss gegen das Böse in Form des Dunklen Lords und seiner Armee von Kriegsherren kämpfen. Morrighan, die Verführerin, steht zwischen dem Herrn und seiner wahren Liebe Saoirse, während Erin, die Göttin, die Worte, die die Tänze zum Ausdruck bringen, in Lieder umsetzt. Die Besucher können sich auf eine fantastische Reise mit raffinierten Kostümen und beeindruckenden Choreografien sowie auf modernste Technik, Lichteffekte und zahlreiche Überraschungsmomente freuen.

40 junge Tänzerinnen und Tänzer werden unter der Regie von Michael Flatley und mit neuer Musik des Komponisten Gerard Fahy eine Show präsentieren, „die das Beste aus Tradition, Entertainment, Musik und Tanz miteinander vereint“, heißt es in einer Ankündigung zu der Show in Magdeburg.

Lord of the Dance beginnt am Sonnabend, 27. April, um 20 Uhr in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32.

"Phädra" im Magdeburger Schauspielhaus

Auf dem Spielplan des Schauspielhauses des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 steht derzeit „Phädra“. Das Schauspiel nach Jean Racine wird am 27.4. um 17 Uhr sowie zum letzten Mal am 8.5. um 19.30 Uhr gezeigt.

Die Geschichte: König Theseus kehrt zurück nach Troizene, zu seiner Frau Phädra und seinem Sohn Hippolytos, die seine Rückkehr sehnsüchtig erwarten sollten, es nun aber nicht tun: Alles flieht, alles entzieht sich seinen Armen. Etwas ist vorgefallen, etwas, dass Gewalt war – oder nicht. Den Zweifel kann Theseus nicht ertragen: Er will, er muss das Verbrechen und den Schuldigen erfahren. Doch was, wenn Wort gegen Wort stehen bleibt?

Gesangskonzert in der Markuskirche

Ein vergnüglicher Nachmittag voller Musik mit einer bunten Mischung aus Filmmusik, Kunstlied, Oper, Pop und Musical steht am 27. April um 16 Uhr in der Markuskirche auf dem Programm. Sängerinnen und Sänger präsentieren ihre Melodien und werden dabei von Doreen Pichler und Wladislaw Rissin am Flügel begleitet.

Der Eintritt ist frei. Die Markuskirche befindet sich in der Heinrich-Zille-Straße 4.

Neue DomchorVesper im Magdeburger Dom

Die neue Reihe „DomchorVesper“ hat diesen Sonnabend um 18 Uhr im Hohen Chor des Magdeburger Doms Premiere. Die abendliche Musikdarbietung soll den Besuchern auch die Gelegenheit bieten, dem hektischen Alltag zu entfliehen und Raum für Reflexion und Besinnung zu schaffen. Wenn das Wetter mitspielt, bezaubert der Hohe Chor des Domes mit seinem historischen Chorgestühl, seiner besonderen Akustik, dadurch dass die Gäste sehr nah an den Chorstimmen sitzen, seinem schlichten Altar sowie dem weichen und strahlendem Licht der Abendsonne.

Der Magdeburger Domchor unter der Leitung von Domkantor Christian Otto wird begleitet von Cora Hornung-Schaumberger an der Orgel. Bei der ersten Ausgabe Werken von John Rutter, Thomas Tallis, Charles Villiers Stanford, Ola Gjeilo, John Goss, Samuel Scheidt, Taizé-Gesängen und eigenen Chorsätzen von Christian Otto bezugnehmend auf geistliche Texte widmen. Dabei wird der Bogen geschlagen von Musik aus dem frühen 17. Jahrhundert aus Deutschland über Musik des 19. Jahrhunderts bis hin zu zeitgenössischer Literatur. Alle Werke setzen sich mit den zentralen Fragen und Botschaften, wie Friede, Hoffnung, Liebe und Glauben, auseinander und greifen sie in unterschiedlichen Klangcharakteristika auf.

„Tod eines talentierten Schweins“ im Magdeburger Schauspielhaus

Der „Tod eines talentierten Schweins“, ein Schauspiel von Roman Sikora mit Musik von Kate Bush, Adele, Freddie Mercury und anderen, steht auf dem Spielplan des Schauspielhauses des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Vorstellungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr am 27.4., am 3.5. und am 8.6.

Die Geschichte: Ein Schwein mit seiner herausragenden Begabung und der musikalischen Ausnahmegenehmigung der Schlachthofleitung begleitet seine Artgenossen mit seinen Auftritten Tag für Tag auf dem Weg in den Tod. Doch eines Tages wird auf für dieses talentierte Schwein das letzte Konzert angestimmt werden. „Mit scharf geschliffener sprachlicher Klinge und viel schwarzem Humor erweckt Sikoras existentielles und doch heiteres Stück eine Assoziationskette vom Schlachthof über die Unterhaltungsindustrie bis zur massenhaften Vernichtung von Leben und den bitteren Mechanismen des menschlichen Zusammenlebens“, heißt es aus dem Theater Magdeburg.

In der Rezension der Volksstimme schrieb Rolf-Dietmar Schmidt: „Marie-Joelle Blazejewski, am Klavier von Thomas Leboeg begleitet, versteht es exzellent, Naivität des Schweins mit dem Glauben an das Gute zu verknüpfen.“

Poetry Slam im Magdeburger Moritzhof

Dem Thema Sport widmet sich der Verein Minddrop am 27.4. im Magdeburger Moritzhof bei seinem Poetry Slam. Beginn ist am Moritzplatz 1 um 20 Uhr.

Bei dieser Ausgabe des Poetry Slams geht es ganz um das Thema Sport. Ob Radsportler, Yoga-Lehrer oder auch Couch-Potato mit Vorliebe für Wrestling, hier sind alle willkommen und alle kommen auf ihre Kosten. Trainiert werden vor Ort aber maximal Lach- und Klatschmuskeln. „Seid dabei und werdet Zeuge einer einzigartigen Kombination aus Poetry Slam Texten, humorvoller Moderation und Cheerleader-Perfomance vorweg“, so die Ankündigung.

Fäaschtbänkler und die Neue Volksmusik in der Factory

Die „Fäaschtbänkler“ geben am 27.4. in der Factory in der Sandbreite 2 ein Konzert. Beginn ist um 20 Uhr.

Mit einem breiten Mix poppiger Sounds und Elemente, modernen Beats und traditionellen Klängen haben die Fäaschtbänkler eine musikalische Nische geschaffen. Die Band kommt aus der Schweiz und setzt auch auf humorvolle Texte.

Musik und Gespräch in der Sudenburger Feuerwache

Der “Musikclub Grün Rot Nr.3” findet am 27.4. in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 statt. Ab 20 Uhr sind Jazzy mit Rüdiger Krause mit Gitarre und Gesang, Sascha Mock mit Schlagzeug, Electronics und Gesang und Mohi Buschendorf mit der Bassgitarre, Jan Kubon mit der Moderation, Gesang und Mundharmonika sowie Musik- und Talkgast Sven Kordaß mit Saxofon, Aerophone und Gesang zu erleben.

Die Kombination aus Konzert und Talkshow, Musikertreff und Jam-Session hat schon nach zwei Ausgaben Kultstatus erlangt und verspricht wieder eine Menge musikalische Überraschungen: psychedelisch wie die 60er, grenzüberschreitend wie die 70er, funky wie die 80er und natürlich zeitlos jazzig und bluesig.

Folk und Rock in der Festung Mark

Folk-Musik trifft Ostrock-Klassiker. Im urig Stübchen der Festung Mark im Hohepfortewall treffen am 27. April Flunder und Unbeschwert aufeinander und versprechen einen fantastischen und stimmungsvollen Abend.

Flunder ist ein Geheimtipp für alle Freunde von authentischer und handgemachter Musik. Tief mit der traditionellen Folk Music verbunden spielt der Magdeburger Multi-Instrumentalist nicht nur Akustikgitarre, sondern begleitet sich auch mit der Mundharmonika oder am Piano. Sein Repertoire besteht aus eigenen Songs und einer Vielzahl bekannter Folk Music Titel, die in der Tradition von Bob Dylan, J.J. Cale und Neil Young steht.

Die Magdeburger Band "Unbeschwert" spielt die größten Hits der siebziger, achtziger und neunziger Jahre. Sängerin Annette Tetzlaff und ihre vier Mannen bieten ein vierstündiges Liveprogramm mit viel guter Laune und immer wieder gern gehörten Klassikern. Da kommen garantiert Nostalgie und die Lust zum Tanzen und Feiern auf.

Ausverkauft, Restkarten und abgesagt in Magdeburg

Keine Eintrittskarten gab es zum Redaktionsschluss im Vorverkauf mehr für "Josef Schaf will auch einen Menschen" um 15 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25, Tobias Hengstmann um 19.30 Uhr im "... nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37, „Nebenan“ um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64, "Dr. Pop" um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a und für „Die acht Millionäre“ um 20 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19. Gegebenenfalls sind an der Abendkasse noch zurückgegebene Karten zu haben.

Zum Redaktionsschluss noch vier Restkarten waren für den 27.4. um 19.30 Uhr für „Gipfelstürmer“ mit „Harmonic Brass“ zu haben.

Abgesagt wurde der Auftritt von John Garner im Volksbad Buckau.

