wer bei Rot die Ampel überfährt und erwischt wird, zahlt laut Bußgeldkatalog mindestens 90 Euro und bekommt einen Punkt in Flensburg – in schweren Fällen droht ein Fahrverbot. Und auch schon das Überqueren der Kreuzung bei Gelb kann ein Verwarnungsgeld nach sich ziehen. Das wissen viele Autofahrer.

Auch Fußgänger und Radfahrer müssen zahlen, wenn sie bei Rot die Straße überqueren. Dennoch missachten Radfahrer und Fußgänger in Magdeburg rote Ampeln regelmäßig. Das kann man jeden Tag unter anderem am Damaschkeplatz beobachten. Ja, hier steht man sich die Beine manchmal in den Bauch. Doch wer bei Rot die Ampel überquert, bringt sich und andere in Gefahr.

Spätestens, wenn Kinder an der Ampel anwesend sind, kommt die Vorbildfunktion ins Spiel. Also: „Bei Rot bleibe stehn, bei Grün kannst du gehn! Bei Rot musst du warten, bei Grün musst du starten, das merke dir gut und sei auf der Hut!“

Tipps für das Wochenende in Magdeburg

Weihnachtsmarkt: Im Süden von Magdeburg ist an diesem dritten Adventswochenende einiges los. Schon gestern startete der Ottersleber Weihnachtsmarkt und wird dann heute ab 11 Uhr fortgesetzt. Am heutigen Sonnabend wird dann auch in Buckau gefeiert. Im Engpass (Schönebecker Straße 15 bis 35) findet das Weihnachtsspektakel statt. Los geht es um 14 Uhr.

Gospel: Ein vorweihnachtliches Konzert bietet der Gospel-Pop-Chor „Voices of Joy“ unter der Leitung von Hedi Wulfmeyer. Das abwechslungsreiche Programm umfasst Worship- und Popsongs, Gospels, Spirituals sowie deutsche und internationale Advents- und Weihnachtslieder – sowohl alte Klassiker als auch moderne Interpretationen. Ergänzt wird der Chorgesang durch Solisten und Instrumentalisten, darunter der Gastmusiker Stephan Senftleben mit seiner Posaune. Das Konzert findet morgen um 16 Uhr in der Markuskirche in Stadtfeld, Heinrich-Zille-Straße 4, statt. In der Pause werden Glühwein, alkoholfreier Punsch und Plätzchen angeboten. Der Eintritt zu diesem besonderen musikalischen Erlebnis ist frei.

Show: „Cavalluna – Grand Moments“ macht in der Magdeburger Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32 Station. Die Show präsentiert eine Mischung aus Schaubildern der vergangenen Jahre, die neu interpretiert und mit neuen Szenen kombiniert werden. Die Vorstellungen beginnen Vorstellungen finden heute um 14 und 19 Uhr sowie morgen um 13 und 17.30 Uhr statt.