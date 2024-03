de Ronde van Vlaanderen (Die Flandern-Rundfahrt) ist eines der härtesten und spektakulärsten Radrennen der Welt. Sie führt über gut 270 Kilometer durch das flämische Belgien.

Berühmt-berüchtigt ist der Parcours wegen seiner „Hellingen“ (Hänge). Das sind kurze, dafür sehr steile Anstiege. Oft sind diese nur mit Kopfsteinpflaster („Kasseien“) befestigt. Bisweilen müssen da sogar die Profis absteigen und schieben. An diesem Ostersonntag wird die nächste „Ronde“ ausgetragen.

Wenn Sie selbst einmal im Ansatz nacherleben möchten, was die Radsportler da leisten, müssen sie nicht unbedingt nach Belgien reisen. Die hügelige Topographie der Magdeburger Börde hat Ähnlichkeiten mit der von Flandern.

In Beyendorf findet sich ein Anstieg, der sich als „Helling“ qualifiziert. Wo sich Schulstraße und Untere Siedlung kreuzen, führt eine kleine Brücke über die Sülze.

Von dort aus geht es rund 800 Meter bergauf in die Sohlener Berge, genauer gesagt zum Großen Riesenberg. Es geht über Beton, Kies und Schotter, ein Stück weit über grobe Pflastersteine und zuletzt über einen unbefestigten Waldweg.

Auch über diese Pflastersteine geht es hoch in die Sohlener Berge. Foto: Konstantin Kraft

Etwa 30 Höhenmeter müssen bewältigt werden, was einer Steigung von durchschnittlich knapp vier Prozent entspricht. Mit deutlichen Spitzen nach oben. Der Aufstieg wird mit einem schönen Weitblick über die Stadt entlohnt. Flandern liegt hier ganz nahe.

Was der Tag bringt

Osterfeuer in Salbke: Der Bürgerverein Salbke, Westerhüsen, Fermersleben veranstaltet auch in diesem Jahr wieder ein Osterfeuer. Die Veranstaltung beginnt heute um 18.30 Uhr, auf der Fläche am Gröninger Bad in der Gröninger Straße 2. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Zauber dunkler Turmaline: Im Museum für Naturkunde Magdeburg wird heute um 19 Uhr die neue Sonderausstellung „Kristallmagie – Verborgener Zauber dunkler Turmaline“ eröffnet. Der Gestalter und Kurator der Ausstellung, Paul Rustemeyer, wird in einem Vortrag über die Entstehung der Kristalle und ihre besonderen Eigenheiten informieren. Der Eintritt an diesem Abend ist frei.

Konzert mit Magdeburger Bands: Im Kulturzentrum Moritzhof, Moritzplatz 1, sind bei einem Doppel-Konzert heute Abend ab 20 Uhr zwei Bands aus Magdeburg zu erleben. Zum einen spielen „theb7yz (the boys)“. Sie haben sich über die Chorklasse des Hegelgymnasium als Gruppe gefunden. Außerdem wird die Band „Some Call Me Sane“ zu hören sein, die Rockmusik mit Gesellschaftskritik kombiniert.