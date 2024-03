Kunst am Hassel entsteht neu / So steht es um den Deichbau

kommt ein Häschen in den Supermarkt und fragt: „Hattu Möhren?“ „Nein“, sagt der Verkäufer freundlich. Am nächsten Tag kommt der Hase erneut. Und wieder gibt es keine Möhren. Am dritten Tag hängt der Verkäufer ein Schild an den Eingang: „Möhren ausverkauft“. Kommt der Hase und beschwert sich: „Hattu doch Möhren gehabt …“

Wann passen flapsige Häschenwitze, wenn nicht zu Ostern? Bei aller Schmunzelei steckt in manchem Schenkelklopfer ein bisschen Wahrheit. Denn wenn heute viele von uns häschengleich in den Supermarkt hoppeln, um sich das eigene Oster-Einkaufskörbchen wegen des langen Wochenendes besonders intensiv zu füllen, ist das auch eine Herausforderung für Warenauffüller, Verkäufer und Kassierer.

Für sie sind solche Sonnabende nämlich Großkampftage, bevor sie selbst ins wohlverdiente Oster-Wochenende starten können.

Angelehnt an die Pointe sollten wir Kunden uns heute vielleicht bereits vor dem Besuch im Supermarkt schon mal die richtige Antwort auf die Frage überlegen: „Hattu heute freundliches Wort für die gestressten Mitarbeiter im Supermarkt?“ Frohe Ostern!

Rainer Schweingel

Tipps zu Ostern

Freizeit: Am Ostersonnabend öffnet um 14 Uhr die Frühjahrsmesse gleich neben der Strombrücke.

Verkehr: Die Strombrücke ist nun auch wieder für Fußgänger und Radfahrer besser passierbar. Die Absperrungen auf den Wegen wurden weitgehend abgebaut. Das ist vor allem für alle wichtig, die Ostersonntag zum FCM gegen Hannover 96 in die MDCC-Arena wollen.

Zoo: Wer Tierischen Fakten und Irrtümer rund um das Ei auf die Spur kommen möchte, der ist zu Ostern richtig im Zoo Magdeburg. Im Pinguinhaus sind von ausgewählten Vogelarten eindrucksvoll die Gelege ausgestellt. Sie unterscheiden sich stark in den Farb- und Tarneffekten, in den Größen und in der Anzahl. Am 31. März und 1. April dreht sich am Mitmachstand der Zoopädagogik alles rund ums Ei.

Osterfeuer: Lus auf Osterfeuer? Hier gibt es eine Übersicht