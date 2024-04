Mit Messer an Grundschule: So geht es mit dem Jungen weiter

das Fasten ist durch. Nach Ostern waren die Christen damit fertig und auch das Ende von Ramadan wird von Muslimen gefeiert. Im Januar haben ebenfalls einige Menschen auf den Verzicht gesetzt – so auch wir bei der Volksstimme. Zwei Kolleginnen und ich haben auf Zucker, Alkohol und tierische Produkte verzichtet. Während man sich durch die Etiketten mit Inhalten und Abende mit Wasser, Tee und Saft quält, fragt man (oder in unserem Fall: Frau) sich schon mal, was das alles bringen soll.

Nun wurden vom Statistischen Bundesamt entsprechende Zahlen dazu geliefert: „Im Januar 2024 wurden 26,4 Prozent weniger Alkohol und 5,1 Prozent weniger Fleisch gekauft als im Schnitt der Monate Februar bis Dezember 2023.“ Das sind aber noch nicht alle Erkenntnisse. „In der Fastenzeit 2024 setzten Supermärkte 5,6 Prozent weniger Süßigkeiten ab als in der fastenfreien Zeit seit Ostern 2023“, heißt es weiterhin.

Aha – diejenigen, die motiviert und verzichtend ins neue Jahr starten, haben also noch größeren Einfluss als diejenigen, die glaubensmotiviert fasten. Schön zu wissen, dass die Trends ihre Wirkung zeigen.

Konzert: Nordic Folk steht diesen Montag in Magdeburg auf dem Programm. Im „... nach Hengstmanns“ am Breiten Weg 37 ist die Band Hälm zu Gast. Fasziniert von der Klarheit skandinavischer Folk music und inspiriert von den warmen, weiten, an lange schwedische Sommerabende erinnernde Klängen fanden sich 2016 zwei Geigerinnen und eine Cellistin und spielten sich drei aufregende Jahre, viele Proben und fast genau so viele Konzerte durch alles, was sie an faszinierender nordischer Musik finden konnten, probierten sich mit anderen Musikern aus, besuchten Workshops und nahmen eine CD auf. Entstanden war die Band Hälm. Sie spielen ab 19.30 Uhr.

Familie: Das Familienmusical „Robinson Junior“ wird heute im Amo-Kulturhaus an der Erich-Weinert-Straße 17 gespielt. Beginn ist um 16 Uhr.

Lesung: Poetry-Slammer und Autor Stef ist morgen zu einer Lesung in Magdeburg zu Gast. Veranstaltungsort ist die Bibliothek der Hochschule. Stef wurde 1996 geboren. Er ist ein Künstler aus München, wohnhaft in Köln. In seinen Texten setzt er auf seine genaue Beobachtungsgabe und die Bereitschaft zur schonungslosen Offenheit. So schreibt er vom Aufwachsen als schwuler Junge mit einem griechischen Nachnamen, von Mobbing und Coming-out, von großen Problemen und kleinen Hoffnungen. Die Buchlesung beginnt diesen Dienstag um 18 Uhr in der Bibliothek der Hochschule Magdeburg-Stendal auf dem Campus der Einrichtung in der Landeshauptstadt in der Breitscheidstraße 2 in Haus 1.