ein Thema, das nicht nur die sozialen Medien, sondern auch die reale Welt beherrscht: Wann kommt die Weihnachtsdeko endlich weg und macht etwas „Frischem“ Platz?

So eilig wie man es irgendwann zwischen Ende November und Anfang Dezember hatte, die Deko aufzubauen, so schnell wird man ihrer scheinbar nach Weihnachten überdrüssig. Früher mal, da stand der Weihnachtsbaum bis Maria Lichtmess Anfang Februar im Wohnzimmer. Da wurde das gute Stück aber auch erst am Heiligabend aufgestellt und nicht schon am ersten Advent.

Heute darf sich der durchschnittliche Weihnachtsbaum freuen, wenn er den Jahreswechsel noch erleben darf und nicht schon am 27. Dezember zugunsten eines Straußes Tulpen weichen muss. Für den Frühjahrsputz wird schon Werbung gemacht und bei manchen zieht schon der Frühling ein. Für mich ist bis Ende Februar Winter und Winterzeit ist Kerzenzeit, daher darf mein Adventskranz auch noch ein wenig bleiben.

Herzliche Grüße

Michaela Schröder

Tipps zum Ausgehen

Auch Dienstag, der 14. Januar 2025, bietet in Magdeburg Programm.

Familienoper: Eine kindgerechte Version von Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ wird heute ab 16.30 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 aufgeführt. Die Solisten der Prager Kammeroper und die Schauspielerin Melinda Thompson als Erzählerin präsentieren das Werk in einer leicht verständlichen und gekürzten Fassung. Die magische Geschichte um Prinz Tamino, Pamina, Papageno und die Königin der Nacht wird durch zauberhafte Melodien und spannende Charaktere lebendig. Diese Aufführung eignet sich besonders für Kinder ab vier Jahren und verspricht ein faszinierendes Erlebnis für die ganze Familie.

Gospel: Die New York Gospel Stars treten heute um 19 Uhr in der Pauluskirche in der Goethestraße in Magdeburg auf. Die international gefeierte Gruppe vereint klassische Gospelhits wie „Oh Happy Day“ und „Down by the Riverside“ mit frischen Arrangements und neuen Gesichtern. Mit ihren emotionsgeladenen Performances begeistern sie seit 17 Jahren und bringen die Botschaft von Liebe, Gemeinschaft und Hoffnung in ihre Musik. Das Konzert verspricht einen Abend voller mitreißender Rhythmen und spiritueller Tiefe in der stimmungsvollen Atmosphäre der Kirche.

Kabarett: Im Januar widmen sich Sebastian und Tobias Hengstmann dem vergangenen Jahr: Der „Satirische Jahresrückblick“ steht zwölf Mal auf dem Spielplan im „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37. „Das vergangene Jahr hatte einiges zu bieten. Teilweise Frechheiten, teilweise Unverschämtheiten aber immer ungekonnte Unmöglichkeiten“, heißt es in der Ankündigung zu der Veranstaltung. Zum Redaktionsschluss gab es noch Karten für heute und morgen sowie für den 21. bis 23. Januar jeweils um 19.30 Uhr.