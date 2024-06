wo findet die große Katzen-Party statt? Oder ist es doch eher ein gemütlicher Kinoabend? Eine wilde Orgie? Was ist los bei den Katzen und Katern von Magdeburg? An vielen Stellen der Stadt, an Supermärkten, schwarzen Brettern, Haustüren und Säulen sehe ich gerade vermehrt Zettel von Menschen, die ihr geliebtes Haustier vermissen. Auch in meiner Nachbarschaft wird ein junges Kätzchen vermisst. Da ich diese Aufrufe gerade vermehrt bemerke, frage ich mich: Wo sind die alle hin?

Da ich mir nicht ausmalen will, was im schlimmsten Fall passiert sein könnte, fantasiere ich lieber über witzige Gruppentreffen. Vielleicht kochen sie gemeinsam, mischen Cocktails (haben danach einen Kater?) besprechen geheime Pläne (auf katzisch, damit wir es nicht verstehen). Falls der geheime Magdeburger Katzenclub das hier liest: Kommt doch ab und zu zurück in die heimischen vier Wände – ihr werdet von den Familien vermisst.

Liebe Grüße

Lena Bellon

Das hat Magdeburg heute zu bieten:

Party für Kids: In der Buttergasse im Alten Markt 13 haben zur „School's out Party“ diesen Freitag ab 16 Uhr Kinder ab neun Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten Zutritt. Für die Musik sorgt dazu DJ Pascal von der Villa Wertvoll. Tags darauf sind wieder die Erwachsenen an der Reihe. Am Sonnabend steigt ab 23 Uhr die Party „Back to the 80s 90s“ mit Josy und Magic Marc in dem Gewölbe.

Kunst: Im Q.Hof in der Brauereistraße 4 eröffnet an diesem Freitag, 21. Juni, eine neue Ausstellung. Unter dem Titel „Geordnetes Chaos“ wird Malerei von Bernd Neumann präsentiert. „Von dynamischen abstrakten Kompositionen bis hin zu verspielten naiven Darstellungen bietet die Ausstellung einen facettenreichen Blick auf Neumanns Schaffen“, heißt es in einer Ankündigung. Die Vernissage ist heute um 18 Uhr. Es gibt eine musikalische Begleitung mit den DJs Rolle & Schulleg. Die Schau bleibt bis zum 6. Juli zu sehen.

Musik: Magdeburg feiert an diesem Freitag die Fête de la musique. Der Eintritt zu der aus Frankreich stammenden Tradition ist frei. Musiker aller Stilrichtungen und Genres, Amateur, Semiprofi oder Profi viele Spielorte sind in der ganzen Stadt zu erleben. Die Volksstimme hat eine Übersicht erstellt.