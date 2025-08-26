Dieser Spielplatz soll nachts gesperrt werden | Nach Anschlag: Weitere Polleranlagen für Alten Markt

Aktuell läuft mal wieder die Suche nach dem Jugendwort des Jahres. Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner übt bestimmt bereits die richtige Aussprache von „tuff“, „sybau“ und „goonen“, drei der Nachfolgekandidaten für den Vorjahressieger „Aura“. Ihre jährliche Verkündung ist längst legendär.

Nun bin ich selbst nicht mehr der Jüngste, habe aber mehrere Familienmitglieder im Haus, die mir bei der Definition dieser Begriffe weiterhelfen können. Einige benutzen sie sogar selbst, wie „lowkey“, das gerne mal in eine Erzählung vom Alltag eingestreut wird. Warum? Keine Ahnung.

„Das crazy“ erklärt sich hingegen fast selbst, ebenso „Checkst Du“. „Digga“ ist schon so alt, dass es eigentlich bereits ein Erwachsenenwort ist. Wie man „Schere“ richtig verwendet, habe ich trotz mehrfacher Erklärung immer noch nicht wirklich verstanden - bin halt auch kein Jugendlicher mehr.

„Tot“ hingegen ist auch wieder irgendwo einleuchtend. „Rede“ könnte ein Mitglied der entsprechenden Altersgruppe nun zur Bekräftigung sagen.

Wer wissen will, was die nominierten Begriffe bedeuten (sollen), kann noch bis 2. September auf der Verlagswebseite von Langenscheidt seinen Favoriten aus den Top Ten wählen - auch wenn man bereits längst jenseits der 20 ist.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen jugendlichen Start in den Dienstag,

Ihr Stefan Harter

Das passiert heute in Magdeburg

Festival I: In Neue Neustadt endet das sozio-kulturelle Projekt #moritz4all mit einem mehrtägigen Festival. Heute wird um 15 Uhr der Film „Lioness – Die Löwin“ im Moritzhof am Moritzplatz 1 gezeigt. Im Anschluss wartet ein Gespräch über die Themen Freundschaft, Integration und sportliche Ambitionen. Ab 17.30 Uhr können Interessierte an einem XXL-Flickenwebteppich mitwirken, der auf der Veranstaltungsfläche Polidrom zwischen Umfassungs- und Grünstraße entsteht. Dort läuft zudem ab 19.30 Uhr die erste Staffel der Jugendserie „Moritzplatz Magdeburg“ aus dem Jahr 2021.

Festival II: Das von mehreren Gemeinden veranstaltete Hoffnungsfestival in der Festung Mark, Hohepfortewall 1, geht heute zu Ende. Zum Abschluss gibt die Band Dreamer heute um 16.15 Uhr ein Konzert auf der Hauptbühne. Um 17 Uhr bietet Mr. Joy in Luises Garten Artistik, Illusionen und Jonglage. Ab 17.30 Uhr singt der Multivokal-Chor im Hohen Gewölbe. Um 18.30 Uhr folgt die letzte Hauptveranstaltung „Fokussiert leben“ mit Jana Kontermann, Lukas Gotter, Diana Ezerex und Mr. Joy. Der Eintritt ist frei.

Ausbildung: Die Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord lädt heute zu einer Bildungs- und Berufsmesse ein. Bei der „Nacht der Ausbildung“ informieren zahlreiche Unternehmen und Behörden über ihre Ausbildungsmöglichkeiten. Die Veranstaltung findet von 17 bis 19 Uhr in der Arbeitsagentur, Hohepfortestraße 37, statt.