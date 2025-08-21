Iranische Künstlerinnen, Open-Air-Kino am Moritzplatz und Mitmachkonzerte: Die Festivalwoche im Moritzhof bietet ein vielfältiges Programm. Das ist geplant.

Festivalwoche im Moritzhof: Abschied vom Polidrom bei „moritz4all #dasfestival“. Ein Mitmachkonzert mit Künstler Gabriali (Foto) bildet den Abschluss.

Magdeburg. - Seit zwei Jahren bringt das Projekt „moritz4all“ mit künstlerischen Aktionen und Nachbarschaftsprojekten neues Leben in die Neue Neustadt in Magdeburg. Auf einer einst brachliegenden Fläche entstand in diesem Jahr im Moritzhof das Polidrom – gebaut gemeinsam mit Anwohnern. Nun neigt sich das Projekt dem Ende zu, doch bevor der Vorhang fällt, wird noch einmal gefeiert: Vom 25. bis 30. August wird die Veranstaltung „moritz4all #dasfestival“ gefeiert. Das steht im Programm.

Die Festivalwoche bietet eine bunte Mischung aus Kunst, Film, Musik und Austausch. Karten für alle Einzelveranstaltungen gibt es online. Der Moritzhof setzt hier auf ein solidarisches Preissystem „bei dem du selbst entscheidest, wie viel du zahlen willst und kannst“, heißt es.

Buntes Programm: Festivalwoche im Moritzhof

Zum Auftakt präsentieren vier iranische Künstlerinnen ihre Ausstellung „From Here to Art“ mit persönlichen Geschichten und einem Dokumentarfilm. Begleitet wird die Ausstellung in der Festivalwoche von Workshops für Kinder und Erwachsene.

Weitere Programmpunkte:

Eröffnung der Ausstellung „From Here to Art“ am 25. August um 17.30 Uhr in der Hofgalerie

Open-Air-Kino

Dokumentarfilm „Agent of Happiness“, am 27. August, um 19 Uhr, mit anschließendem Gespräch mit Soziologie-Professor Jan Delhey

Diskussion beim „demoSlam“ am 30. August, von 14 bis 17 Uhr

Mitmachkonzert mit dem Künstler „Gabriali“ am 30. August, 20 Uhr

Dazwischen warten viele weitere Aktionen – von gemeinschaftlichem Teppichweben über Filmgespräche bis zu interaktiven Picknicks. Das gesamte Programm und weitere Informationen sind unter www.moritzhof-magdeburg.de zu finden.