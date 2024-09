zwar zählt für viele Menschen der Freitag als Start ins Wochenende. Doch so richtig frei hat man doch eigentlich erst am Sonnabend. Denn dann wäre doch die Zeit, vom Alltag abzuschalten und einmal auf andere Gedanken zu kommen.

Doch ganz so einfach ist das wohl auch nicht. Viele Menschen jonglieren nämlich am Sonnabend zwischen Erledigungen und dem Wunsch, einfach mal zu entspannen: Soll man putzen, einkaufen und die Wäsche machen – oder sich doch einfach mal einen faulen Tag gönnen? Oder noch ein Beispiel: Die Sonne scheint, das Elbufer lädt zu einem entspannten Spaziergang entlang der Rotehorn-Insel am vielleicht letzten sonnigen Sommerwochenende des Jahres ein, vielleicht sogar mit einem Eis in der Hand. Doch der Blick auf die streifigen Fenster erinnert daran, dass der Putz schon längst überfällig ist. Aber ehrlich: Wer will schon bei Sonnenschein drinnen mit Lappen und Eimer stehen?

Allein schon, darüber nachzudenken, hat doch nichts mit der Entspannung zu tun, die man sich eigentlich für das Wochenende wünscht.

Mit freundlichen Grüßen, Ihr Martin Rieß

Veranstaltungstipps fürs Wochenende

Kunst: Eine Sonderausstellung mit Werken von Hans-Hendrik Grimmling aus den Jahren von 1978 bis 2024 läuft vom Sonntag bis zum 12. Januar des kommenden Jahres im Kunstmuseum Magdeburg mit Sitz im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße. Die Vernissage beginnt an diesem Sonnabend um 17 Uhr.

Kabarett: Die Eröffnung der Spielzeit 2024/25 im Kabarett „...nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 findet diesen Sonnabend um 19.30 Uhr statt. Unter dem Motto „Hengstmanns & Freunde“ laden die Hengstmann-Brüder zu einem besonderen Abend ein, bei dem sie einige Gäste auf die Bühne holen und das neue Programm präsentieren. Bereits um 15 Uhr - und hier bei freiem Eintritt - feiern die Kabarettisten mit Gästen vor ihrem Haus, Passanten und Besuchern ein Straßenfest. Geboten werden hier Livemusik und Spaß auf der Bühne.

Musical: In der neuen Spielzeit steht „Fast normal“ (im Original „Next to normal“) wieder auf dem Spielplan im Magdeburger Opernhaus am Universitätsplatz 9. Vorstellungen sind für den 14. September, 4. Oktober, 23. November und 13. Dezember jeweils um 19.30 Uhr, für den 22. September um 16 Uhr sowie für den 20. Oktober um 18 Uhr geplant.