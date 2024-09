Tanzen in Magdeburg - Partys in Magdeburg

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Das Wochenende vom 13. bis 15. September 2024 wird in den Magdeburger Clubs gefeiert. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus den verschiedenen Locations zusammengetragen. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Strandbar: Das "Weekend Warm-up" lockt am 13.9. von 18 bis 22 Uhr in die Strandbar am Petriförder.

Insel der Jugend: Am 13.9. beginnt um 23 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 "Blockbeats". Hip-Hop. Trap und Techno werden dabei nach dem um 19 Uhr beginnenden Savvy-Konzert gespielt. "Proggy mets Techno" ist die Devise für den 14.9. ab 20 Uhr bei der "Bass Nacht" auf vier Floors.

Montego Beachclub: Im Montego Beachclub unweit des Heinrich-Heine-Platzes gibt es freitags die Deliriouz Time. Am Sonnabend verwandelt er sich in ein Beach House.

Ellen Noir: Einen bunten Mix von House über Techno bis hin zu Tekk bietet am 13.9. ab 22 Uhr das Ellen Noir im Buckauer Bahnhof bei "Locker und Flockig". Die Musik legen Cheapex, Togs vs SKG, Iccaruzz vs Quizzy, Deejay Pi vs DJ Bacard, DJ Decline und Creapy auf. Die "Megaparty 80er 90er und 2000" wird am 14.9. ab 22 Uhr von Pecee bestritten.

Boys’n’Beats: Im Boys'n'Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, beginnt die Party "Freitag, der 13." um 23 Uhr. Tags darauf ist am 14.9. die "Soliparty des LSVD Sachsen-Anhalt" angesagt.

Buttergasse: Am 13.9. läuft ist in der Buttergasse am Alten Markt 13 die Maskarad Party. DJ Butesha legt die besten ukrainischen Hits und beliebte Songs aus der ganzen Welt auf. Am 14.9. ist der "One Love Saturday" nach der Umbaupause zurück - Musik gibt es von Jiff B. Beide Events beginnen jeweils um 23 Uhr.

Down Town Club: Im Breiten Weg 227 bricht am 13.9. ab 23 Uhr "Ladies Night" mit DJ Serv an. Dieser spielt RnB, Soul, Black, Charts und Mainstram, Die "Resident DJ Night" steht für den 14.9. ab 23 Uhr mit DJ Ex und mit 2000er, 2010er, EDM, Charts und Mainstream auf dem Plan

Geheimclub: Goa und Psytrance erklingen am 13.9. ab 23 Uhr bei "Odydays" im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37. Am 14.9. startet die Party "Never Stop" um 22 Uhr. Auf dem einen Floor legen Radio Blackout, Less Distress und Carladaiskop, auf dem anderen Breakbeat auf. Bis Mitternacht ist der Eintritt frei.

Prinzzclub: In der Halberstädter Straße 113a startet der Prinzzclub am 13.9. die Party "Savage", bei der DJ Abuze ab 23 Uhr für Stimmung sorgt. Gespielt werden Hip-Hop, Afrobeats, Amapiano, Electro und Deutschrap. Am 14.9. erwarten die Gäste "Lick my Disco" mit Diaz, ebenfalls ab 23 Uhr.

Theater in der Grünen Zitadelle: Country- und Line-Dance-Fans sind am 14.9. zum Line-Dance-Abend willkommen. Beginn ist um 19 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Hundertwasserhaus im Breiten Weg 8a.

Idol: Um 21 Uhr beginnt am 14.9. eine Ü30-Party im Idol im Rennebogen 177.

Factory: "Dirty Claws" mit den Strezzkidz beginnt am 14.9. um 22 Uhr in der Factory. Zugang ist über die Sandbreite 2. Mit dabei sind Die Gebrüder Brett, Cheapex, Eycer, Entzugszklinique, Parkinzon & Siillaa, Calypso, Anabolic Impact, Bassbilanz, CZ Kind, Echse, Poison Ivy, Non Plus Ultra und Schuko.

SC Baracke: Im Studentenclub Baracke auf dem Campus am Universitätsplatz beginnt am Sonnabend ab 23 Uhr die Clubnight. DJ Paul legt Techno auf.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.

Datsche: In der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43 ist am 15.9. der "Sonntagsbumms" im Kalender eingetragen. Beginn ist um 14 Uhr.