Ausgehen in Magdeburg - Veranstaltungen und Events am Samstag

In Extremo treten in Magdeburg auf.

Magdeburg - Auch Samstag, der 7. September 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Vom Techno bis zum Schlager - Ideen zum Ausgehen in Magdeburger Clubs gibt es auf einer eigenen Seite.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

In Extremo in der Magdeburger Festung Mark

Im Rahmen der "In Extremo - Carpe Noctem - Burgentour 2024" sind die Musiker von In Extremo in diesem Jahr unterwegs und nehmen ihr Publikum auf eine musikalische Reise in ihre Vergangenheit mit. Die Tour umfasst Burgen und Schlösser, bei denen die Band ein spezielles Programm mit einer beeindruckenden Pyroshow und besonderen Gästen präsentieren wird.

Auch interessant: Eintrittskarten für "In Extremo" auch bei Biberticket

Das Konzert in der Magdeburger Festung Mark am Hoehpfortewall, das ursprünglich am 20. Juli stattfinden sollte, musste verschoben werden. Der Nachholtermin für das Konzert in Magdeburg ist der 14. September 2024. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Als Support wird die Band Rauhbein auftreten.

Fast normal im Magdeburger Opernhaus

In der neuen Spielzeit steht "Fast normal" (im Original "Next to normal" wieder auf dem Spielplan im Magdeburger Opernhaus am Universitätsplatz 9. Vorstellungen sind für den 14.9., 4.10., 23.11. und 13.12.2024 jeweils um 19.30 Uhr, für den 22.9. um 16 Uhr sowie für den 20.10. um 18 Uhr gplant.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Es handelt sich um ein Rock-Musical in zwei Akten, mit Musik von Tom Kitt und Texten von Brian Yorkey, in der deutschen Übersetzung von Titus Hoffmann. Es erzählt die Geschichte von Mutter Diana, die an einer bipolaren Störung leidet, was das Leben ihrer gesamten Familie stark beeinflusst. Während Vater Dan versucht, den Schein eines idyllischen Vorstadtlebens zu wahren, kämpft Tochter Natalie mit den Herausforderungen des Erwachsenwerdens. Das Musical wurde mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem Pulitzer-Preis 2010, und erhielt elf Tony-Nominierungen. Die Inszenierung verbindet Ironie, Tragik und Emotionen und behandelt komplexe Themen wie Krankheit und Tod ohne Klischees.

Vierter Tag des Internationalen Chorfests

Derzeit läuft in Magdeburg das Internationale Chorfest. Originelle Ideen locken die Besucher an.

Am Samstag, den 14. September 2024, findet in Magdeburg ein vielfältiges musikalisches Programm statt. Von 10:00 bis 15:00 Uhr gibt es in der Johanniskirche und an verschiedenen Orten in der Innenstadt die Möglichkeit, bei Kurzkonzerten unterschiedlicher Chöre zuzuhören. Der Volkschor Magdeburg eröffnet um 10:00 Uhr in der Johanniskirche, gefolgt vom Chor des Ministeriums der Finanzen Sachsen-Anhalt und weiteren Gruppen wie Cantilino Bernburg und Stadtchor Bernburg bis zum Mittag. Nach einer kurzen Pause um 12:50 Uhr folgen um 12:55 Uhr der Dorfchor Klein Oschersleben, Voices of Werder und Gospel Connection, bevor um 14:25 Uhr der Chor der TU Braunschweig den letzten Auftritt in der Johanniskirche hat.

Zusätzlich gibt es von 11:00 bis 13:00 Uhr Konzerte im Nachbars Garten, im Innenhof der Grünen Zitadelle und im Allee-Center. Auch hier treten verschiedene Chöre wie der Volkschor Magdeburg, der Chor des Ministeriums der Finanzen Sachsen-Anhalt, und Gospel Connection auf.

Ab 14:00 Uhr beginnt das Freundschaftskonzert IV im Geschwister-Scholl-Gymnasium mit den Gruppen ChoriuS, Männerstimmen und The Kumasi Evangel Choir aus Ghana. Den Abschluss des Tages bildet um 20:00 Uhr in der Johanniskirche die Lange Nacht der Chöre, bei der der Georg-Philipp-Telemann-Chor Magdeburg, der Vivace Chamber Choir aus Finnland, der Vocal Art Ottfingen, der Mixed Choir LIRA aus Kroatien, die Voices of Werder, Multivokal, My s Ukrainy und der Kumasi Evangel Choir aus Ghana auftreten. Der Eintritt für die Lange Nacht der Chöre beträgt 15 € bzw. 12 € ermäßigt.

Solisten beim Gitarrenfestival in Magdeburg

Solisten bestimmen am dritten Tag des 7. Internationalen Gitarrenfestivals am dritten Tag das Programm. Am Samstag, den 14. September 2024, beginnt das Konzert um 19.30 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz 1. Zu den Highlights des Festivals gehören Auftritte von renommierten Gitarristen wie Biréli Lagrène, Anabel Montesinos und Alexandr Misko. Karten im Vorverkauf gibt es über das Forum Gestaltung.

Biréli Lagrène, ein französischer Jazzgitarrist, ist bekannt für seine außergewöhnliche Technik und Improvisationskunst. Er begann bereits im Alter von zwölf Jahren mit der Aufnahme von Alben und hat sich von Django Reinhardt inspirieren lassen. Lagrène wurde mit dem "Django d'Or", dem "Victoires de la Musique" und der "Medaille des Chevalier des Arts et des Lettres" ausgezeichnet.

Anabel Montesinos, eine spanische Gitarristin, gewann im Alter von 17 Jahren den Francisco Tárrega International Guitar Wettbewerb. Sie hat weltweit in bedeutenden Konzertsälen gespielt und ihre Musik reicht von spanischer und romantischer Musik bis hin zu zeitgenössischen Stilen. Montesinos hat mehrere Alben veröffentlicht und tourt derzeit durch die Welt.

Alexandr Misko aus Russland ist für seine innovative Art des Fingerstyles und seine experimentellen Gitarren bekannt. Er wurde 2018 von "MusicRadar" als "Gitarrist des Jahres" ausgezeichnet und entwickelte zusammen mit "Baton Rouge Guitars" die experimentelle Frankenstein Guitar. Misko zog 2023 nach Deutschland, um mit europäischen Künstlern zusammenzuarbeiten.

Hengstmanns & Freunde eröffnen die Spielzeit

Die Eröffnung der Spielzeit 2024/25 im Kabarett "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 findet am Samstag, den 14. September 2024, um 19:30 Uhr statt. Unter dem Motto "Hengstmanns & Freunde" laden die Hengstmann-Brüder zu einem besonderen Abend ein, bei dem sie einige Gäste auf die Bühne holen und das neue Programm präsentieren. Nach der Sommerpause wird das Theater nicht nur mit frischer Energie, sondern auch mit kleineren Renovierungen in neuem Glanz erstrahlen. Das Publikum kann sich auf eine überarbeitete Spielstätte und einen unterhaltsamen Abend freuen, der die neue Saison feierlich einleitet.

Bereits um 15 Uhr - und hier bei freiem Eintritt - feiern die Kabarettisten mit Gästen vor ihrem Haus, Passenten und Besuchern ein Straßenfest. Geboten werden hier Livemusik und Spaß auf der Bühne.

Vernissage für Ausstellung mit Malerei von Hans-Hendrik Grimmling

Ineinander verknotet, verschlungen, umklammert - so stellt Hans-Hendrik Grimmling sein Thema, das menschliche Drama der Existenz, den Kampf, die Tragödie immer wieder dar. Es sind die Menschen, die miteinander ringen, die leiden, die verzweifeln und die Hoffnung schöpfen, die ihn interessieren. Für Grimmling ist Kunst kein Beiwerk, sondern etwas Universelles, etwas dringend Notwendiges. „Es sei die Rettung vom Leben“, so sagt er.

Ein Ausstellung mit Werken von 1978 bis 2024 läuft vom 15.9. bis 12.1. im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis. Die Vernissage beginnt am 14.9. um 17 Uhr. Es sprechen Musuemsleiterin Annegret Laabs und Christoph Tannert. Einen musikalischen Beitrag steuert Almut Kühne mit Gesang bei.

Die Schau fragt nach den Grundlagen seiner Malerei, dem Ursprung der malerischen Prozesse, die aus Farben Formen entstehen lassen, sowie nach der Kraft, die sich in seinen Bildern ausdrückt. Mit nur wenigen Farben, vor allem Schwarz, Rot, Gelb und Weiß, bewegt sich Grimmlings Werk zwischen figürlicher Darstellung und Abstraktion. Die kräftige Rhythmik der Formen fügt sich immer von neuem zu typischen Motiven wie Kopf, Hand, Vogel und Knoten und veranschaulicht die zerbrechliche Seite des Menschen. Zugleich sind seine Bilder Refugien, Momente der Fixierung.

Kelso Lane in der Datsche

Seit 20 Jahren gibt es die Band Kelso Lane. Grund zum Feiern in der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43. Das Konzert beginnt am 14.9. um 18 Uhr.

Seit der Gründung im Jahr 2004 haben sich Kelso Lane dem Unkonventionellen verschrieben. Den sieben Musikern aus Magdeburg ist es gelungen eine tanzbare, unverwechselbare Melange aus vielen verschiedenen Musikstilen zu kreieren. Nach zehn Jahren der musikalischen und persönlichen Weiterentwicklung, Studium in verschiedenen Städten und Reisen durch die Welt, profitierte ihre Musik von den vielfältigen Eindrücken und Erfahrungen auf dem Weg in die Gegenwart. Inzwischen sind die sieben Musiker wie eine kleine Familie zusammengewachsen und finden sich aus Berlin, Leipzig, Chemnitz, Weimar und Magdeburg zusammen, um ihre musikalische Botschaften zu verbreiten.

Arabisches Fest im in:Takt

Um 16 Uhr beginnt am 14.9. ein arabisches Fest im in:Takt im Breiten Weg 32/34. In der Ankündigung heißt es: "Wir laden euch ein zu einem musikalischen Fest mit authentischen arabischen Klängen, köstlichem Essen und kunstvoller Henna-Kunst."

Mitwirkende sind Joseph Shami, Dennis Netto, Samer Abdul Al und Khalil Awale.

Auf Spurensuche - Magdeburger Kirchen Teil 1

Magdeburg hat nicht nur den berühmten Dom, sondern auch viele andere Kirchen. "Kommen Sie mit uns auf Spurensuche und entdecken verschiedene Gotteshäuser. Außerdem zeigen wir Ihnen, wo das ein oder andere Kirchenhaus in der Vergangenheit stand und was heute daran erinnert", heißt es in einer Ankündigung der Touristinformation für eine Sonderführung.

Termin ist der 14.9. um 15 Uhr. Treffpunkt ist an der Tourist-Information im Breiten Weg 22. Tickets können online gebucht werden.

29. Landeserntedankfest im Magdeburger Elbauenpark

Am 14. und 15. September 2024 beginnt jeweils um 10 Uhr im Elbauenpark in Magdeburg das 29. Landeserntedankfest, das größte Fest der Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt. Dieses zweitägige Event zieht jährlich zehntausende Besucher an und feiert das Ende der Erntezeit sowie die Verbundenheit zur Natur. Das Programm umfasst einen abwechslungsreichen Bauernmarkt, der regionale Köstlichkeiten und landwirtschaftliche Produkte bietet, sowie spannende Tierschauen und Technikausstellungen.

Für Kinder gibt es ein spezielles Areal mit Karussells, Ponyreiten und weiteren Attraktionen. Höhepunkte der Veranstaltung sind die 19. Staatsprämienschau des Pferdezuchtverbandes Brandenburg-Anhalt e.V. am Samstag und die bundesoffene Robust-Ponystuten-Schau am Sonntag. Zudem wird ein Erntekronenwettbewerb stattfinden, bei dem kunstvoll gestaltete Erntegebinde präsentiert und bewertet werden.

Ein Jagdhornbläser-Treffen mit rund 150 Teilnehmern am Sonntagnachmittag, eine Technikausstellung, in der die Entwicklung der Landtechnik über 400 Jahre hinweg gezeigt wird, und ein Publikumswettspiel runden das Programm ab. Auch europäische und ökologische Produkte werden vorgestellt, während auf der SAW-Showbühne Rock- und Pop-Coverbands sowie eine Partyband auftreten. Die zweite Veranstaltungsbühne im Weindorf bietet Schlager- und Kabaretteinlagen. Am Sonntagmorgen wird ein feierlicher Erntedankgottesdienst gefeiert.

Messe "Haus und Hof" in Magdeburg

Die Messe „Haus & Hof“ öffnet vom 13. bis 15. September 2024 bereits zum 16. Mal in der Messe Magdeburg (Halle 2 und Freigelände) an der Tessenowstraße ihre Tore und bietet auf drei Tagen eine breite Auswahl an Produkten und Dienstleistungen rund um die Themen Bauen, Wohnen und Einrichten. Die Öffnungszeiten sind täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr, und Hunde sind auf dem Gelände erlaubt.

Ein Herzstück des Rahmenprogramms ist die Bühne, auf der täglich interessante Vorträge und Produktpräsentationen stattfinden. Die beliebten Tombolas, bei denen viele Sachpreise verlost werden, gehören ebenfalls zu den täglichen Highlights. Die Messe-Gastronomie sorgt für Speisen und Getränke, und es gibt eine Kinderbetreuung mit kreativen Bastelaktionen und einer Hüpfburg auf dem Freigelände am Samstag und Sonntag.

Am Samstag, 14. September, beginnt das Programm um 11:30 Uhr wieder mit ThermoSolutions zu Infrarotheizungen. Um 12:30 Uhr folgt Rudloff Stein & Design und Freifeuer, und die Tombola findet um 13:30 und 16:00 Uhr statt. Die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt und Energiekonzepte Deutschland GmbH präsentieren sich zu den gleichen Zeiten wie am Freitag.

„Nathans Kinder“ im Magdeburger Puppentheater

Im Puppentheater Magdeburg, Warschauer Straße 25, wird Ulrich Hubs Bearbeitung des Klassikers „Nathan der Weise“ von Lessing unter dem Titel „Nathans Kinder“ präsentiert. Die für Kinder und Jugendliche aufbereitete Inszenierung verlagert das dramatische Geschehen der Aufklärung in eine einzige Nacht und stellt Nathans Pflegetochter Recha und den Tempelherrn Kurt in den Mittelpunkt.

Lesen Sie die Rezension der Volksstimme: Nathans Kinder kämpfen in Magdeburg um die Liebe

Das spiel wird von Sabine Schramm mit einer Kombination aus Puppen- und Schauspiel gestaltet. Die Produktion, eine Übernahme des Theaters Altenburg/Gera aus der Spielzeit 2021/22, wird in Magdeburg am 12. und 14. September um 19 Uhr sowie am 13., 16., 17. und 18. September um 10 Uhr.

Line Dance im Theater in der Grünen Zitadelle im Hundertwasserhaus

Am Samstag, den 14. September 2024, findet im Theater in der Grünen Zitadelle im Hundertwasserhaus, Breiter Weg 8a, ein Line Dance-Tanzabend statt. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr, das Line Dance-Vergnügen startet um 19 Uhr.

Um 20 Uhr wird ein Einsteigerkurs angeboten, gefolgt von einem Workshop für Fortgeschrittene um 22.30 Uhr. Der letzte Tanz des Abends ist für 23.55 Uhr geplant. Country-Musik, Line Dance und eine gute Stimmung erwarten die Besucher bei diesem Event.

Fotografie aus der Ukraine im Kunstmuseum Magdeburg

Sergiy Bratkov (geb. 1960) ist bekannt für seine radikal verstörenden und schrillen Fotografien, die hinter der schönen bunten Oberfläche einen schonungslosen Zustandsbericht der Gesellschaft liefern. In der Ausstellung zeigt er erstmals neue Bildzyklen und Videos, die ab dem Zeitpunkt des Überfalls Russlands auf die Ukraine entstanden sind. Aus dem ironisch beobachtenden Fotografen ist ein fragender Analyst geworden, dessen neue Serien die Schrecken des Krieges in der einstigen Heimat zu verarbeiten suchen, ohne in Hoffnungslosigkeit zu versinken.

Die Ausstellung "Sergiy Bratkov. My Brother's Cats" läuft im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6. Die Ausstellung wird bis 6. Oktober zu den regulären Öffnungszeiten des Museums gezeigt.

„Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ im Magdeburger Museum für Naturkunde

Das Museum für Naturkunde Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68-73 zeigt derzeit die Ausstellung „Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ ein. Sie bietet Besuchern die Gelegenheit, die beeindruckende Vielfalt der Natur zu entdecken. Die Ausstellung präsentiert eine Vielzahl von Exponaten, die die Schönheit und Einzigartigkeit der Tier- und Pflanzenwelt hervorheben. Interessierte sind herzlich eingeladen die Faszination der Natur in all ihren Facetten zu erleben. Geöffnet ist das Museum Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Die Ausstellung ist das Ergebnis des Kunstwettbewerbes um das „Guericke-Einhorn“, der vom Naturwissenschaftlichen Verein zu Magdeburg und dem Museum alle zwei Jahre veranstaltet wird. Ausgeschrieben wird der Preis für Künstler, die Wildtiere und -pflanzen naturrealistisch darstellen und damit die Artenvielfalt unserer Erde kreativ thematisieren.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Nah dran" um 15 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9, für "Tatort Buckau" um 19 Uhr im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 und für "Lasst uns in Frieden" um 20 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a.