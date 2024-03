kennen Sie das Lausehoch? Mir war das bisher nicht bekannt. Ich lebe nun schon geraume Zeit in Magdeburg. Sicher, ich kenne nicht jeden Zipfel, dachte bislang aber, dass ich mich zumindest einigermaßen auskenne. Pustekuchen. Ich musste tatsächlich nachschauen, was das Lausehoch denn ist.

In den geografischen Angaben der Stadt Magdeburg heißt es: „höchster natürlicher Punkt der Erdoberfläche: am Lausehoch südlich der Hängelsberge, unmittelbar an der westlichen Stadtgrenze.“

Warum ich das schreibe? Laut einem Ranking des Onlineportals betrugstest.com ist Magdeburg unter den Top 3 Hauptstädten in Deutschland, um Sterne zu beobachten. Nach Saarbrücken und Dresden wird Magdeburg als bester Schauplatz für Sterngucker angepriesen. Eine verhältnismäßig geringe durchschnittliche Wolkenbedeckung, ein recht dunkler Himmel und: Das Lausehoch, mit 124 Metern über dem Meeresspiegel der höchste Punkt der Gegend, bietet eine atemberaubende Aussicht zur Sternenbeobachtung, heißt es.

Die von dem Portal ausgewerteten Daten zum Himmel beruhen auf Helligkeitsmessungen der Earth Observation Group (EOG), einer Gruppe von Wissenschaftlern der staatlichen technischen Universität Colorado School of Mines in den USA.

Wieder eine Wissenslücke geschlossen.

Ihnen wünsche ich einen erkenntnisreichen Tag mit viel Durchblick.

Ihr

Ivar Lüthe

Was der Tag bringt:

Kabarett: Auf dem Programm des Kabaretts „Magdeburger Zwickmühle“ prangt der Aufruf „An Mut sparet nicht noch Mühe“. Die Protagonisten Thomas Müller und Hans-Günther Pölitz, unterstützt durch Beiträge von Olaf Kirmis, Wolfgang Schaller und Renaldo Tolksdoerfer, setzen sich damit auseinander, was heutzutage unter dem Begriff Mut zu verstehen ist. „An Mut sparet nicht noch Mühe“ wird heute um 15 Uhr in der Leiterstraße 2a aufgeführt.

Party: Luises Garten zieht in den kalten Tagen ins Stübchen der Festung Mark im Hohepfortewall und lockt am Mittwoch ab 18 Uhr mit gemütlichem Ambiente und Vöner und ab 19 Uhr feinsten Beats regionaler DJs.

Sicherheit: Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) bietet an diesem Mittwoch eine Fahrradcodierung an. Diese wird von 16 bis 18 Uhr in der Geschäftsstelle, Breiter Weg 11a, durchgeführt und kostet 15 Euro. Eine Anmeldung ist unter www.adfc-magdeburg.de/fahrradcodierung möglich. Ein Eigentumsnachweis oder eine entsprechende Erklärung und der Personalausweis sind nötig.

Sitzung: Der Bürgerverein „Bürger für Ottersleben“ (BfO) trifft sich an diesem Mittwoch zu seiner nächsten, öffentlichen Versammlung. Beginn ist um 19 Uhr in der Villa Böckelmann in Lüttgen-Ottersleben 18a. Als Gast wird Jörg Rehbaum, Beigeordneter für Umwelt und Stadtentwicklung, erwartet. Bürger können ihre Fragen stellen. Themen könnten etwa der schlechte Zustand der „Pferdeschwemme“ (alter Dorfteich) oder die mögliche Anbindung Otterslebens ans Straßenbahnnetz sein.