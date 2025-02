immer wieder lausche ich gespannt den Geschichten von Kolleginnen und Kollegen, die schon einige Jahre länger den Beruf ausüben, als ich es tue. Wie früher in den Büros geraucht werden durfte, sie mit den ersten Handy-Modellen (die alles andere als handlich und praktisch waren) loszogen und wie sie die Geschichten in die Zeitung brachten. Wen sie dort getroffen haben, wie sie den fertigen Artikel aus einer anderen Stadt per Fax nach Magdeburg schickten.

Heute kann ich von unterwegs Fotos und Videos hochladen, spät abends noch aktuelle Geschehnisse online stellen und Fotos mit dem Smartphone statt mit einer riesigen Kamera machen. Was vielleicht vor 30 Jahren der Standard war, kommt mir heute unfassbar weit weg und veraltet vor. Doch wie wird das 2055 sein? Da sitze ich an der gleichen Stelle und erzähle, wie ich meine ersten Jahre als Journalistin erlebt habe. Was wird sich bis dahin verändern? Der Wandel des Berufs und der Zeit bleibt spannend.

Starten Sie gut in die neue Woche.

Liebe Grüße

Lena Bellon

Das steht in Magdeburg an:

Jazz: Das Lotus Flowers Trio spielt am heutigen Montag, 17. Februar, um 20 Uhr in der Reihe „Jazz in der Kammer“ im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10. Das Jazztrio widmet sein Konzert in Magdeburg Frauen und Männern, die sich für soziale, politische, ökologische, künstlerische und wissenschaftliche Anliegen eingesetzt haben. Die Musik ehrt Persönlichkeiten, die für Menschenrechte, Würde, Natur oder Freiheit eingetreten sind. Es geht um Menschen wie Rosa Parks, Nelson Mandela oder die Madres de Plaza de Mayo.

Wochenmarkt: Heute gibt es gleich zwei Märkte in Magdeburg. Auf dem Marktplatz Kosmos-Promenade und auf dem Nicolaiplatz. Beide dauern von 9 bis 15 Uhr.

Schon gewusst? In Alt-Olvenstedt gibt es einen Fotowettbewerb für Urlaubsbilder. Alle Infos dazu finden Sie hier.