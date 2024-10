jedes neue Jahr besteht aus vielen ersten Malen. Das erste Mal ein Feuerwerk sehen und verkatert aufwachen. Beides passiert meist schon am 1. Januar. Den ersten Neujahrsvorsatz brechen und gleich zwei neue schließen.

Den ersten Baum in die Erde bringen. Das erste Mal einen Krokus erblicken, wie er seine lila-weißen Blüten öffnet. Das erste Mal so warm im März, dass ein T-Shirt reicht. Das erste Mal Neuschnee im April.

Die erste lauwarme Nacht auf dem Balkon verbringen. Das erste Mal den Grill anwerfen. Der erste Sprung ins kühle Freibadnass, wahlweise auch den See oder das Meer. Das erste Mal Spaghettieis essen.

Dann schon der erste schöne Herbsttag, bunte Blätter und das Rascheln auf den Wegen. Der erste Biss in einen Lebkuchen. Der erste November. Das erste Mal Eisbaden ausprobieren oder mit einer Dampflok fahren.

Die ersten Schneeflocken im Winter. Den erste Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt trinken und das erste Geschenk unter dem Baum öffnen. Das erste Mal alle Herzensmenschen zusammen.

Viele erste Male sind dieses Jahr schon vergangen, aber einige der schönsten kommen noch.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Herzliche Grüße

Konstantin Kraft

Was der Tag bringt

Stadtrat mit Intel-Debatte: Der Magdeburger Stadtrat kommt heute zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Los geht es um 14 Uhr. Auf Antrag der CDU/FDP-Fraktion ist zu Beginn eine aktuelle Debatte geplant. Das Thema: „Umgang und Auswirkungen der Verzögerungen von Intel am Standort Magdeburg“. Darüber hinaus geht es dann unter anderem über den Bebauungsplan zur geplanten Entwicklung des Fahlberg-List-Areals im Südosten. Um 17 Uhr ist die Einwohnerfragestunde eingeplant.

Film und Gespräch über Feminismus: Das Volksbad Buckau zeigt heute den Dokumentarfilm „FEMINISM WTF (What the Fuck)“. Beginn ist um 19 Uhr in der Karl-Schmidt-Straße 56. In dem Film von Regisseurin Katharina Mückstein geht es um den Feminismus. Es wird aufgezeigt, welche Themenvielfalt darunter heute verhandelt werden. Im Anschluss an die Filmvorführung ist ein Gespräch mit Prof. Dr. Maisha-Maureen Auma geplant.

Gemeinwesenarbeit in der Alten Neustadt: Die AG Gemeinwesenarbeit (GWA) Alte Neustadt trifft sich heute. Die öffentliche Rund beginnt um 17 Uhr im Familienhaus im Park, Hohepfortestraße 14. Ein Thema ist die Barrierefreiheit für Straßenbahnhaltestellen im Stadtteil.