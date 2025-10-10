man kennt das ja: Das echte Oktoberfest findet in München statt – alles andere ist quasi Fanclub. Dennoch lassen sich seit Jahren auch die Magdeburger nicht lumpen und feiern jenseits des Weißwurstäquators, bewaffnet mit Maßkrügen, Brezn und dem festen Vorsatz, endlich mal ein bisschen „bayerische Lebensart“ zu schnuppern.

Oktoberfest außerhalb Bayerns – da wird’s besonders spannend: Menschen aus allen Ecken strömen herbei und versuchen, sich in Dirndl und Lederhosen zu zwängen, die oft enger sitzen, als gut für die Bewegungsfreiheit ist. Wer dachte, dass ein Oktoberfest außerhalb Bayerns einfach nur „Bier trinken in Tracht“ bedeutet, der irrt gewaltig. Dirndl kneifen, Lederhosen spannen, Polka bringt selbst den Standfestesten ins Schwanken.

Zwischen Blasmusik, Brezn und lustigen Fotoaktionen merkt man schnell: Hauptsache, die Stimmung stimmt – ob bayrisch korrekt oder nicht. Am Ende des Abends stehen alle leicht schwankend, aber glücklich beieinander, stoßen noch einmal an und sagen unisono: „Nächstes Jahr machen wir es wieder!“

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Freitag und einen entspannten Start ins Wochenende.

Beste Grüße

Michaela Schröder

Tipps für den Start ins Wochenende

Kunst: Bis Sonntag verwandelt sich Stadtfeld erneut in eine große Galerie: Die fünfte KunstKurve bringt Kunst mitten ins Quartier und lädt dazu ein, auf Entdeckungsreise zu gehen. An 13 Ausstellungsorten präsentieren 22 Künstlerinnen ihre Werke – von Malerei, Fotografie und Skulptur bis hin zu Mode und Collagen. Eröffnet wird die Kunstschau am heutigen Freitag um 16 Uhr von Beate Bröcker, ehemalige Staatssekretärin im Sozialministerium Sachsen-Anhalt, im Hof der Schlossküche, Steinigstraße 12a.

Pop: Dieter Bohlen ist auf Tournee. Unter dem Motto „Dieter Bohlen live 2025 – Jetzt oder nie“ gibt er heute ab 20 Uhr ein Konzert in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32.

Zoo: Ein Spielplatzfest findet morgen und übermorgen jeweils von 10 bis 17 Uhr im Zoo Magdeburg statt. An beide Tagen können die Kinder bei der Spielplatzolympiade ihre Stärken bei Klettern, Schaukeln und schnellem Rutschen zeigen. Es gibt Hüpfburgen, Kinderschminken, Mitmachangebote und Infostände des Zoos.