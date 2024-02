Magdeburg - Bauern aus Sachsen-Anhalt und Niedersachsen wollen am heutigen Samstag in großer Zahl bei einem Besuch der Grünen-Vorsitzenden Ricarda Lang in Magdeburg demonstrieren. 150 Trecker seien auf dem Weg zum Veranstaltungsort in der Schönebecker Straße, sagt Organisator Martin Dippe vom Bauernbund. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die ersten Bauern sind bereits eingetroffen. In Magdeburg-Buckau kann es deshalb zu Verkehrsbehinderungen kommen. Lang will ihre Partei auf den Europawahlkampf einschwören.