Dienstag beginnt der Prozess gegen den Halle-Attentäter. 17 Neuinfektionen mit Corona bestätigt.

Neues zum Prozess

Am Montag haben die Sprecher des Oberlandesgerichts, Henning Haberland und Wolfgang Ehm, einen kurzen Überblick über den Ablauf des Verfahrens gegen den Halle-Attentäter Stephan B. gegeben. Der Angeklagte Stephan B. werde nach der Anklageverlesung am Dienstag die Gelegenheit bekommen, sich zu den Vorwürfen der Generalbundesanwaltschaft zu äußern. Außerdem sollen Videos der Tat gezeigt werden.

Neue Corona-Fälle

In Sachsen-Anhalt sind über das Wochenende insgesamt 17 neue Corona-Fälle registriert worden. Die Neuinfektionen wurden aus sieben Landkreisen sowie aus Magdeburg gemeldet worden.

Frau mit Messer bedroht

In Wolmirsleben wurde eine 71-Jährige Frau von einer anderen Frau mit einem Messer bedroht worden. Die Anwohnerin in der Straße am Schachtsee hatte die mutmaßliche Täterin vor dem Wohnhaus bemerkt und sie angesprochen. Plötzlich eskalierte die Situation: Die unbekannte Frau hat ihr Fahrrad ins Gebüsch geworfen und sei mit einem Küchenmesser auf die Seniorin losgegangen.

Unterkunft für Obdachlose

In Magdeburg gibt es ein neues Pilotprojekt für Obdachlose mit Tieren. Ab sofort können sie in der Bahnikstraße ein vorübergehendes Zuhause finden. In der Gemeinschaftsunterkunft stehen zwei Drei-Raum-Wohnungen für sie zur Verfügung, heißt es in einer Information der Stadt Magdeburg.