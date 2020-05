Während die neuen Corona-Regeln für die Gastronomie in Sachsen-Anhalt bekannt gegeben wurden, kommt aus Magdeburg eine schlechte Nachricht.

Gaststätten-Öffnung

Thema des Tages: die neuen Corona-Regeln für die Gastronomie in Sachsen-Anhalt. Während in vielen Städten die Vorbereitungen dazu laufen, hat Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper erklärt, dass die Gaststätten in seiner Stadt noch nicht am 18. Mai öffnen werden. Er begründete das mit den strengen Vorgaben des Landes. Zum einen sei es rein praktisch nicht möglich, in der Kürze der Zeit mit Prüfungen vor Ort die Einhaltung der Hygienestandards von mehr als 800 Gaststätten in Magdeburg zu kontrollieren. Zum anderen sei die Verordnung des Landes rechtlich unklar.

Börde mit meisten Corona-Toten

In Sachsen-Anhalt verzeichnet die Börde mittlerweile die meisten Corona-Toten. Zwei mit dem Coronavirus infizierte ältere Frauen waren am Dienstag gestorben. Damit ist die Gesamtzahl der Todesfälle im Landkreis Börde auf zwölf gestiegen. So viele wie in keinem anderen Landkreis oder keiner anderen kreisfreien Stadt in Sachsen-Anhalt. Halle liegt mit elf Todesfällen auf Platz zwei.

Bierlaster verunglückt

Innerhalb weniger Tage sind in Sachsen-Anhalt zwei mit Getränken beladene Lkw verunglückt. Am Mittwoch hat ein Getränkelaster auf der Autobahn 36 mehrere Bierkästen und damit den Großteil seiner Ladung verloren. Die Kästen sowie einzelne Flaschen verteilten sich an der Anschlussstelle Wernigerode-Nord über die Fahrbahn, weswegen die Autobahn gesperrt wurde.

Preise sind gestiegen

Im ersten vollen Monat nach Beginn des Corona-Lockdowns, im April nämlich, sind die Verbraucher-Preise in Sachsen-Anhalt gestiegen. An den Spritpreisen kann es aber nicht gelegen haben. Tatsächlich haben die Preise für Lebensmittel angezogen.