Magdeburg l Die Gaststättenbetreiber in Sachsen-Anhalt sollen schon zu Beginn der Pfingst-Ferien ihre Lokale öffnen dürfen. Dies hat Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Dienstag in Magdeburg bekannt gegeben. Die letzte Entscheidung liegt aber bei der jeweiligen Landkreisverwaltung. Diese muss die Hygienekonzepte der Betreiber überprüfen und genehmigen.

Das Wohnhaus in Blankenburg im Harz, das am Sonntag in Flammen stand, darf weiterhin nicht betreten werden. Die Wohnungen wurden von der Polizei versiegelt. Die Brandursachenermittler konnten noch nicht mit ihrer Arbeit beginnen. Das Haus musste erst noch gesichert werden, da das schwerbeschädigte Dach einzustürzen droht.

Eltern in Magdeburg, deren Kinder derzeit nicht in die Kita oder den Hort gehen, brauchen für Mai keine Beiträge zu bezahlen. Die Stadt Magdeburg setzt die Beiträge für den Monat aus. Bezahlen müssen lediglich die Eltern, deren Kinder sich in der Notbetreuung befinden. Die Stadt hatte bereits im April auf die Beitragserhebung verzichtet.

Die größten Fußballvereine in Sachsen-Anhalt, der 1. FC Magdeburg und der Hallesche FC, haben sich mit einem Hilfegesuch an Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) gewendet. Die Vereine kritisieren, dass sie vom Deutschen Fußballbund (DFB) unter Druck gesetzt werden. Die beiden Vereine, die in der 3. Liga spielen, plädieren für einen Saisonabbruch. Der DFB wiederum möchte den Spielbetrieb in der 3. Liga Ende Mai wieder aufnehmen.